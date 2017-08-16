 Украина направила России ноту в связи с задержанием Лимешко в оккупированном Крыму, - МИД

Об этом рассказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Спикер украинского внешнеполитического ведомства отметила, что министерство регулярно выступает с протестом в связи с действиями России на оккупированных территориях. В то же время, по словам Марьяны Бецы, возможности украинских дипломатов ограничены, поскольку никаких консульских учреждений в Крыму украинское ведомство не имеет.
"Рычагов влияния в Украине не так много, работаем только через правозащитников и волонтеров", - добавила Беца.
Она отметила, что каждый факт репрессий против населения в Крыму фиксируется и приобщается к доказательной базе для дальнейшего рассмотрения преступлений России на оккупированных территориях в Международном суде ООН.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".
Позже ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.
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