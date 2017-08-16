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 Московский патриархат участвует в милитаризации детей в Крыму, – КПГ

крым карта

Член Крымской правозащитной группы (КПГ) Ирина Седова указывает, что в аннексированном Крыму священники Русской православной церкви Московского патриархата участвуют в военной пропаганде среди детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом Седова сообщила на брифинге в Киеве 16 августа.

"Есть примеры, когда русская церковь отмечает праздник святого Федора Ушакова, и священник везет детей в воинскую часть, дети фотографируются с военной техникой, и эти фото публикуют на сайте Крымской епархии. Русская православная церковь раздает гранты на православные лагеря, где детей учат быть разведчиками. К агрессивной пропаганде милитаризации примешивается религия и дети думают, что быть милитаристами - это святое дело", - сказала Седова.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму пропагандируют насилие и ксенофобию среди детей, - правозащитники

Она добавила, что также есть факты сотрудничества Русской православной церкви в Крыму с российским казачеством, политическими партиями, в мероприятиях для прославления российской армии, где тоже предусмотрено участие детей.

"Когда это сводится в единую доказательную базу, складывается ужасающая картина, как много денег вкладывается в агрессивную пропаганду среди крымских детей", - добавила она.

Крымский журналист Сергей Мокрушин напомнил факты, когда священники Русской православной церкви Московского патриархата проводили "освящение" российских военных комплексов в Крыму, а потом выезжали на материковую Украину для участия в крестных ходах.

Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на брифинге рассказала, что на полуострове российские власти проводят системную работу по милитаризацию детей.

Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад "Права человека в условиях милитаризации Крыма". По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований.

Правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.
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Краснознаменный, ордена Ленина - московский патриархат!
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да да, конечно... и сатанинская секта не будет стоять в стороне от такого грехопадения...
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В Україні має бути єдина помісна православна церква-Київський патріорхат!!! УПЦ МП -це філія ФСБ в Україні !!! УПЦ МП , цей розплідник сепарсько-колорадської гидоти в Україні викинути за порєбрік !!!)))
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Треба щось робити з цим ворожим патріархатом... Починати треба з фінансового удару по МП, а саме обкласти податками все що можна, перекрити торгівлю і контрабанду і всю іншу прибуткову фінансову діяльність... Для початку.
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оголосити МП терористичною організацією, от що треба але ж головноторгуючий гідрант є прихожанином і захистником москальского сатанату в Україні
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художник Петров-водкин. Картина "Сатана и Сатанисты". Холст, масло, говно. В основном - говно.
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срочная новость
В целях экономии Кабмин предложил Украинцам отпустить одного из двух рабов

НЕ ОТДАМ.(с)
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"В 2008г РПЦ МП получила свое новое руководство в лице Гундяева... Церковь опять плотно пристегнулась к спецслужбе и как в старые времена - стала филиалом ФСБ. Причем, деятельность МП в Украине уже носит откровенный антигосударственный и подрывной характер. От призывов к сопротивлению законной власти церковные деятели перешли к прямому участию в боевых действиях. Церкви МП собирают гигантские средства для финансирования боевиков православно-националистического характера. На территориях церквей укрываются боевики, устраиваются склады оружия и боеприпасов...Они готовят пушечное мясо...Мало того, сами попы берут в руки оружие и воюют, а в случае опасности - прикрываются рясами, крестами и бородатыми харями. Мир просмотрел становление ИГИЛ, как воинственной, радикальной организации. РПЦ МП делает ровно то же самое и власть смотрит на это сквозь пальцы, облегчая ей жизнь отменой налогов...Что еще должны сделать московские преступники в рясах, чтобы получить запоздалую, но адекватную реакцию и не находим ответа. Возможно, эта статья таки заставит задуматься хоть кого-то из руководства Украины и навести порядок, пока не поздно « (Линия обороны).
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"а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской". В общем, понятно, чего этот сброд на самом деле достоин
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Московский патриархат - это вместилище всех пороков, фарисеи и содомиты!
Московский патриархат участвует в милитаризации детей в Крыму, – КПГ - Цензор.НЕТ 3050
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Будущие войны Святого Воинства. Нормально. Все до нас описано:
"Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в Патриотическую школу. Школа эта была утверждена иждивением дона Рэбы два года назад для подготовки из мелкопоместных и купеческих недорослей военных и административных кадров. Дом был каменный, современной постройки, без колонн и барельефов, с толстыми стенами, с узкими бойницеобразными окнами, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае необходимости в доме можно было продержаться.
<...>
Из классов неслось жужжание, хоровые выкрики. "Кто есть король? Светлое величество. Кто есть министры? Верные, не знающие сомнений...", "... И Бог, наш создатель сказал "Прокляну". И проклял...", "А ежели рожок дважды протрубит, рассыпаться по двое как бы цепью, опустив притом пики...", "Когда же пытуемый впадает в беспамятство, испытание, не увлекаясь, прекратить..."
Школа, думал Румата. Гнездо мудрости. Опора культуры..." (братья Стругацкие "Трудно быть богом")
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Если бы только милитаризация..
Любая церковь УПЦ МП активно, через прихожан занимается разведопросами, ведением пропаганды, вербовкой (в районах расположения военных об"ектов). Все действия по указанию Священного синода РПЦ.
Сука, хрен "хлопнешь" такой вой поднимется, что ....
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пора уже давно с этими московскими попами-содомитами заканчивать. и начинать нужно с их главного логова-печерской и почаевской лавры. Четвёртый год идёт война, а эти мрази ряженые разгуливают по стране как у себя дома. Или может нельзя, бо путин нападе и ониженашипопы?
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обложить непомерными налогами, как церковь с руководством в стране агрессора...уйдут сами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосковский патриархат участвует в милитаризации детей в Крыму, – КПГ
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