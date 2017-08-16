 Московский патриархат участвует в милитаризации детей в Крыму, – КПГ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии, об этом Седова сообщила на брифинге в Киеве 16 августа.
"Есть примеры, когда русская церковь отмечает праздник святого Федора Ушакова, и священник везет детей в воинскую часть, дети фотографируются с военной техникой, и эти фото публикуют на сайте Крымской епархии. Русская православная церковь раздает гранты на православные лагеря, где детей учат быть разведчиками. К агрессивной пропаганде милитаризации примешивается религия и дети думают, что быть милитаристами - это святое дело", - сказала Седова.
Она добавила, что также есть факты сотрудничества Русской православной церкви в Крыму с российским казачеством, политическими партиями, в мероприятиях для прославления российской армии, где тоже предусмотрено участие детей.
"Когда это сводится в единую доказательную базу, складывается ужасающая картина, как много денег вкладывается в агрессивную пропаганду среди крымских детей", - добавила она.
Крымский журналист Сергей Мокрушин напомнил факты, когда священники Русской православной церкви Московского патриархата проводили "освящение" российских военных комплексов в Крыму, а потом выезжали на материковую Украину для участия в крестных ходах.
Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник на брифинге рассказала, что на полуострове российские власти проводят системную работу по милитаризацию детей.
Крымская правозащитная группа 16 августа представила информационно-аналитический доклад "Права человека в условиях милитаризации Крыма". По словам правозащитников, в документе собраны факты нарушений прав человека российскими военными и представителями незаконных военизированных формирований.
Правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.
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https://www.obozrevatel.com/society/bratoubijstvennaya-vojna-na-ukraine-set-razgnevala-metodichka-upts-mp.htm
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В целях экономии Кабмин предложил Украинцам отпустить одного из двух рабов
НЕ ОТДАМ.(с)
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"Он сделал небольшой крюк, чтобы зайти в Патриотическую школу. Школа эта была утверждена иждивением дона Рэбы два года назад для подготовки из мелкопоместных и купеческих недорослей военных и административных кадров. Дом был каменный, современной постройки, без колонн и барельефов, с толстыми стенами, с узкими бойницеобразными окнами, с полукруглыми башнями по сторонам главного входа. В случае необходимости в доме можно было продержаться.
<...>
Из классов неслось жужжание, хоровые выкрики. "Кто есть король? Светлое величество. Кто есть министры? Верные, не знающие сомнений...", "... И Бог, наш создатель сказал "Прокляну". И проклял...", "А ежели рожок дважды протрубит, рассыпаться по двое как бы цепью, опустив притом пики...", "Когда же пытуемый впадает в беспамятство, испытание, не увлекаясь, прекратить..."
Школа, думал Румата. Гнездо мудрости. Опора культуры..." (братья Стругацкие "Трудно быть богом")
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Любая церковь УПЦ МП активно, через прихожан занимается разведопросами, ведением пропаганды, вербовкой (в районах расположения военных об"ектов). Все действия по указанию Священного синода РПЦ.
Сука, хрен "хлопнешь" такой вой поднимется, что ....
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