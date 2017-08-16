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 С начала года в Киеве зарегистрировано 20 случаев заболевания корью, - в КГГА призвали киевлян сделать детям прививки

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Столица в достаточном количестве обеспечена вакцинами против кори.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, призывая киевлян прививать своих детей, чтобы эффективно обезопасить их в период возможной вспышки болезни.

По официальным данным, с начала года в Киеве зарегистрировано 20 случаев заболеваемости корью, десять детей - госпитализированы. Отмечается, что пока летальных случаев удается избегать, однако медики подчеркивает, что корь - опасная инфекционная болезнь, из-за которой страдают и взрослые и дети.

Также сообщается, что среди осложнений кори - поражение нервной системы (энцефалит), пневмония, отит, потеря зрения и тому подобное. Корь легко передается от человека к человеку. Сначала больной испытывает признаки обычной простуды - насморк, температура, кашель, а примерно через неделю появляется сыпь - сначала на голове, далее на верхней и нижней частях туловища.

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Очень важно вовремя обратиться к врачу, так как только специалист может поставить точный диагноз и назначить эффективное лечение.

В Департаменте здравоохранения заверили, что сейчас столица обеспечена комбинированной вакциной для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи "Приорикс" в достаточном количестве. Чтобы привиться, необходимо обратиться в медицинское учреждение первичного звена по месту регистрации. Детям до 18 лет прививки КПК в Украине делают бесплатно.
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