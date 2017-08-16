 Только решительность и сила могут остановить агрессию РФ, - Мацеревич

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич в интервью Польскому радио, передает Цензор.НЕТ.
"Существует поговорка, что Россия никогда не была настолько сильной, насколько говорит само о себе, и не была такой слабой, как бы хотели те, кто за ней наблюдает", - отметил Мацеревич.
По его словам, напряженность в регионе растет с момента вторжения России в Грузию в 2008 году.
Мацеревич считает, мир все больше убеждается в том, что "Москва не уважает нормы международного права и, как правило, применяет силу для разделения территорий".
"Только решительность и сила может остановить усиление российской агрессии", - сказал Мацеревич.
Он добавил, что поэтому принятые на саммите НАТО в Варшаве решение об укреплении восточного фланга Альянса были очень важными.
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