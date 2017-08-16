 США разместили в Южной Корее модифицированные системы ПРО Patriot

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система ПРО США в Южной Корее готова к перехвату ракет,- Пентагон



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить Вашингтону $1 млрд за установку на ее территории комплекса противоракетной обороны THAAD.



В Минобороны Южной Кореи заявили, что никаких изменений в условиях размещения ПРО на территории страны не планируется.