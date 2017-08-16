 США разместили в Южной Корее модифицированные системы ПРО Patriot

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
Отмечается, что 35-я бригада ПВО войск США в Южной Корее получила усовершенствованный комплекс ПРО в целях обучения и возможного дальнейшего применения.
В распоряжении бригады уже находятся 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу. При этом PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 - 16 ракетами.
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