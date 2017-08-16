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 США разместили в Южной Корее модифицированные системы ПРО Patriot

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США установили в Южной Корее усовершенствованные противоракетные комплексы Patriot в качестве ответной меры на угрозы КНДР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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Отмечается, что 35-я бригада ПВО войск США в Южной Корее получила усовершенствованный комплекс ПРО в целях обучения и возможного дальнейшего применения.

В распоряжении бригады уже находятся 12 зенитно-ракетных установок PAC-2 и PAC-3 в Осане, Сувоне, Кунсане, Кванджу. При этом PAC-2 заряжен четырьмя ракетами, а PAC-3 - 16 ракетами.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить Вашингтону $1 млрд за установку на ее территории комплекса противоракетной обороны THAAD.

В Минобороны Южной Кореи заявили, что никаких изменений в условиях размещения ПРО на территории страны не планируется.
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Один долетался, а этот похоже дозвезделся.))))
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нам тоже такие надо, под Черниговом места много и до москвы недалеко
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