 За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны

За прошедшие стуки в зоне АТО было ранено четверо бойцов, погибших среди военных нет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.
Об этом в ходе брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Утром пресс-центр штаба АТО сообщал о трех раненных бойцах за прошедшие сутки.
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