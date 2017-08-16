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 За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны

ато

Всего зафиксировано 33 вооруженные провокации.

За прошедшие стуки в зоне АТО было ранено четверо бойцов, погибших среди военных нет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина.

Об этом в ходе брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Утром пресс-центр штаба АТО сообщал о трех раненных бойцах за прошедшие сутки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны
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