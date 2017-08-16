 Полторак об учениях "Запад-2017": Мы отслеживаем ситуацию и будем адекватно реагировать на возможные угрозы

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.
"Мы отслеживаем ситуацию и знаем обо всех передвижениях российский войск вдоль нашей границы. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть и будем адекватно реагировать на угрозы, которые несут эти учения. Генеральный штаб предусмотрел ряд мер, которые были бы адекватными на эти угрозы", - сказал он журналистам в среду в Киеве.
При этом министр пояснил, что учения потенциально несут угрозу, потому что большое количество личного состава ВС РФ передвигается к украинской границе, "а сейчас все, что происходит на нашей границе, мы расцениваем как недружественный шаг".
Полторак заверил, что ВСУ на сегодня способны выполнить все поставленные перед ними задачи.
"Если сравнить украинскую армию образца 2014 года и 2017 года, то видим серьезные сдвиги, но есть и проблемы, которые решаются. Для решения тыловых вопросов надо совершенствовать законодательную базу и больше работать с производителями. Работа в этом направлении продолжается", - отметил он.
Как сообщалось ранее, совместные плановые учения России и Беларуси "Запад" состоятся с 14 по 20 сентября. В Минобороны России заявили, что в них примут участие около 13 тысяч военнослужащих.
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Я не понял... у нас что сегодня "бенефис" Степаши???
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Украине исполнилось три с половиной года.
Наверняка, найдутся те, кто станет спорить о точке отсчета. Те, кто будут вспоминать 1991-й или 1918-й, или и вовсе нырять в прошлое на несколько столетий. Но все разговоры о тысячелетней истории хороши настолько, насколько и бесполезны. Потому что нынешнюю Украину не построить из рецептов Ярослава Мудрого и Хмельницкого. Даже рецепты середины ХХ века - это уже удел историков, а не политиков.
А настоящая - неимитационная - независимая Украина появилась лишь тогда - на рубеже 2013-2014 годов. И война нынешняя - это война отложенная. Которая бы случилась двадцать лет назад, если бы 1991 год стал настоящим рубиконом, а не переходной точкой от УССР к УССР с частной собственностью.
И весь нынешний спор под аккомпанемент артиллерии - это дискуссия о том, где Украина заканчивается.
Украинский вопрос в имперском дискурсе успел эволюционировать. От хрестоматийного «Украины не существует» («украинцы - испорченные русские»), через «Украина - это Галичина» до «в Украине есть наша «новороссия». Аппетит притязаний сокращался по мере того, как Украина двигалась на восток и юг.
И вся амбиция империи сегодня заключена в том, чтобы этот процесс заморозить. Притормозить. Провести линию разграничения с четким ментальным «наше-ваше».
До войны Москва очень любила галицкий сепаратизм. Не за национализм - которого там было вдоволь. И не за искренность - дефицита в котором тоже не было. А именно за то, что его адепты были готовы Украину сужать. Отвергая все то, что не попадало в резонанс с их пониманием «украинского». Все, что размывало, как им казалось, концепт «настоящей Украины». Галицкий сепаратизм играл на руку всем тем, кто стремился найти в стране плацдарм для имперского реванша.
Любая попытка Украину поделить - это не просто игра на Москву. Это еще и неспособность видеть процесс в динамике. Потому что последние двадцать шесть лет - это ни что иное, как процесс диффузии Украины. Расширения ареала украинского языка и украинского взгляда на историю. Процесс экспансии украинского политического, в конце концов. Задайте себе проверочный вопрос: где остановился бы фронт, если бы нынешняя война началась не в 2014, а в 1992?
Вдобавок Майдан стал одним из главных этапов формирования украинской политической нации. Той самой, для которой важна не кровь и не почва, не окончание фамилий и не язык колыбельных, которые тебе пели в детстве. Украинская политическая нация рождалась тогда, когда сумма общего перевесила разницу непохожестей. Когда за Украину на улицах и в окопах начали сражаться этнические украинцы и евреи, русские и крымские татары, армяне и азербайджанцы.
Эта война не этническая и не религиозная. В ее основе - разные картинки будущего. И потому по другую сторону окопов точно так же есть этнические украинцы - просто их отличие в том, что они хотят империю и малороссию.
Нужно отдавать себе отчет: украинская независимость - реальная, а не имитационная - очень молода. А горизонт решения многих вопросов порой способен растягиваться на два поколения. Наверняка, кому-то бы хотелось уже завтра обнаружить повсеместное использование государственного языка в быту - но в этом желании слишком много эмоций.
Украинский флаг и язык появляются там, куда приходит Украина. Но сперва она должна туда прийти. Лояльность к языку появляется сразу после политической лояльности. По мере включения в украинский государственный проект новых территорий на них будут появляться те, кто станут выбирать государственный язык в качестве языка повседневного общения. И этот порядок изменить не получится - наивно думать, что равнодушные и колеблющиеся решать изменить свои бытовые привычки до того, как начнут воспринимать Украину как свое государство.
А потому любой, кто сегодня пытается делить страну по любому вопросу, кроме политической лояльности, попросту замораживает процесс «украинизации Украины». Любой, кто не понимает, что русский язык нередко - инструмент для идеологического миссионерства в русскоязычных регионах Украины - совершает ошибку. Любой, кто ставит во главу угла этничность, кровь и почву - играет на руку Кремлю. Потому что «сузить Украину» - это та самая цель, которую пытается достичь Москва.
Чтобы Украина стала такой, как мы хотим - нужно сперва выиграть войну. Любой, кто хочет выиграть войну - ищет союзников. Любой, кто хочет ее проиграть - прогоняет их.
Некоторые вопросы решаются быстро. Некоторые - нет. Одни гордиевы узлы можно разрубить. Другие нужно научиться развязывать.
Любая инклюзивность - это благо. Любая эксклюзивность - зло. Героические поражения могут создать хороший эпос. Но учебник истории способна создать только победа.
Равно как и умение видеть процессы в динамике.
Павел Казарин
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Гыга, а когда власть и ты вместе с ней делите украинцев на зраду и перемогу, это игра на кого?
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