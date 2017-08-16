 На обновление тюремных больниц последние 6 лет средства не выделялись: 90% помещений требуют капитального ремонта, - Минюст

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, передает Цензор.НЕТ.
"Около 70% имеющегося медицинского оборудования является устаревшим, это аппаратура выпуска 60-х - 80-х годов прошлого века, морально и технически изношена или такая, что вообще не функционирует. Средства из государственного бюджета на обновление медицинского оборудования за последние 6 лет не выделялись", - говорится в сообщении.
Также в Минюсте отметили, что 90% помещений, в которых расположены ведомственные учреждения здравоохранения, требуют проведения капитальных ремонтных работ, а их санитарное состояние не соответствует необходимым требованиям.
"Существует острая необходимость в современном рентгенодиагностическом оборудовании, электрокардиографах, аппаратах ультразвуковой диагностики, стоматологическом оборудовании, лабораторном оборудовании и т.п. Общая укомплектованность медицинского персонала составляет около 80%, из них чуть более половины имеют квалификационные категории", - добавили в пресс-службе.
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