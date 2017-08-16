 Украина адекватно ответит на намерение РФ разместить ПВО на границе, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак сказал после представления генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко новым руководителем Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского.
"Мы отслеживаем все действия Российской Федерации, в том числе и решение о размещении средств ПВО на границе с Украиной и в Беларуси. И соответственно, исходя из этого, мы принимаем решение адекватное решению, которое принял президент (Российской Федерации. - Ред.)", - сказал Полторак.
При этом он отметил, что "кстати, там средства ПВО были и до этого". "Они размещались на границе с Украиной, на границе с Беларусью", - добавил министр обороны.
Напомним, президент России Путин 10 августа внес в Государственную Думу проект закона, который позволит РФ использовать системы ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.
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И не дай Бог ему и туда сунуть свое "ментовское рыло"....
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через Міністра внутрішніх справ
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- Нет.
- А он есть.
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Если бы не знал тебя... сказал бы, что ты просто бредишь...
А зная... говорю просто- ТЫ .ИЗДИШЬ!!!
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