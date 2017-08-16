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 Украина адекватно ответит на намерение РФ разместить ПВО на границе, - Полторак

полторак

Украина примет адекватные меры относительно намерений Российской Федерации использовать средства систем противовоздушной обороны (ПВО) на украинско-российской границе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак сказал после представления генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко новым руководителем Национального университета обороны Украины им. И. Черняховского.

"Мы отслеживаем все действия Российской Федерации, в том числе и решение о размещении средств ПВО на границе с Украиной и в Беларуси. И соответственно, исходя из этого, мы принимаем решение адекватное решению, которое принял президент (Российской Федерации. - Ред.)", - сказал Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Генштабе ВСУ призвали не беспокоиться из-за законопроекта Путина, позволяющего РФ использовать ПВО на границах Беларуси и Украины

При этом он отметил, что "кстати, там средства ПВО были и до этого". "Они размещались на границе с Украиной, на границе с Беларусью", - добавил министр обороны.

Напомним, президент России Путин 10 августа внес в Государственную Думу проект закона, который позволит РФ использовать системы ПВО на границах Беларуси с ЕС и Украиной.

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Как хочу задать ему вопрос.От Шостки до Конотопа погранцы только.Нафиг врать???
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Погранвойска не "вотчина" степаши, а отдельное ведомство...
И не дай Бог ему и туда сунуть свое "ментовское рыло"....
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Державної прикордонної служби України (Адміністрація Держприкордонслужби) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні. Керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України.

через Міністра внутрішніх справ
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Степа... Степа...
Если бы не знал тебя... сказал бы, что ты просто бредишь...
А зная... говорю просто- ТЫ .ИЗДИШЬ!!!
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многострадальное пуйло все не поймет никак, что гопник в присутствии полицейского рядом с детской песочницей выглядит использованным гандоном, сорри за скудность речи, другой аналогии не нашел
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И когда мы последний раз хоть на что-то адекватно отвечали?
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Чтобы оградить Украину от орков, нужно не Нацгвардию увеличивать, а возможно взять что то из совка и по периметру создать погранзаставы, чтобы ни одна кацапский гнида не проскочила. Разумеется не поставить пацанов с автоматами,а обеспечить им огневую поддержку, если понадобится. И где Яценюка стена или стена яценюка. С огнем играете,как бы возле этой стены самим не стать. Народ все видит.
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Цікаво, коли вже припиниться цей звіздьож!!! Від України щось лишиться ???))))
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И какой адекватный ответ на систему ПВО? Запретить летать самолетам в зоне поражения этой системы ПВО.
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Вот, к примеру, как поступили сентинельцы в аналогичном случае:

Последствия землетрясения в Индийском океане в 2004 году для сентинельцев остаются неизвестными, кроме подтверждения того, что они всё-таки выжили: через несколько дней после цунами вертолёт индийского правительства наблюдал нескольких жителей, которые стреляли из луков в зависший вертолёт с явным намерением отогнать его.
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Три роки неадеквати при владі діяли неадекватно, а тепер, з якогось дива , вдруг почнуть діяти адекватно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина адекватно ответит на намерение РФ разместить ПВО на границе, - Полторак
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