 "Укроборонпром" назначил Кривоконя и.о. президента "Антонова"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".
Соответствующий приказ подписан 15 августа в "Укроборонпроме".
"Основанием для такого кадрового решения стала успешная работа Александра Кривоконя в должности директора Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), входящего в состав ГК "Укроборонпром". За полгода своей деятельности Александр Кривоконь успешно реализовал на ХГАПП антикризисную стратегию, что позволило осуществить первые шаги для реанимации ведущего харьковского предприятия и обеспечить его заказами", - сказано в сообщении.
Ранее А.Кривоконь занимал руководящие должности на ГП ПО "Южный машиностроительный завод им.А.Макарова", ГП" Завод им.В.Малышева", корпорации "Горные машины" (ныне - Corum group) и др.
"Новый руководитель ГП "Антонов" должен поддержать выбранный вектор развития предприятия, обеспечить выполнение маркетингового плана строительства самолетов, ускорить выход "Антонова" на международный рынок беспилотных летательных аппаратов и углубить международное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 15 августа 2017 года стало известно, что президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба принял решение подать в отставку Согласно сообщению "Укроборонпрома, А.Коцюба принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес.
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