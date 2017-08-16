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 Информатора российских наемников на Луганщине посадили на 3,5 года

суд фемида правосудие

В Луганской области информатора террористической организации "ЛНР" приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.

Суд признал виновным гражданина в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).

Следователи установили, что в течение июля-сентября в 2015 года, находясь в городе Лисичанск Луганской области, гражданин с помощью мобильной связи передавал представителям террористической организации "ЛНР" информацию о дислокации личного состава подразделений, военной техники и фортификационных сооружений Вооруженных Сил Украины на территории города.

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Пособничество оккупантам,пособничество в убийстве госслужащих-солдат страны,разглашение гос тайны во время ведения военных действий.Это 3,5 года????????????????????????????????????????????????????????
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"Это конец..." - обреченно сказал Штирлиц, вынимая руку из-под юбки Кэт.
"Канспирацыа, дарагой", - нежно прошептал Кэт.
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"Это конец..." - обреченно сказал Штирлиц, вынимая руку из-под юбки Кэт.
"Канспирацыа, дарагой", - нежно прошептал Кэт. Затем оба встали,и пошли в кассу вр получать помощь к отпуску.
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Так он же в добробатах не служил, значит, отягчающих обстоятельств нет.
Этожнашилюди.
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Сегодня с номера +79219343043 получил СМС с угрозами.Ответил ему так-"спасибо за инфу в передвиж.войск рф.Деньги на карту скину". Думаю все.

Падший Ангел‏
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"Информатора российских наемников на Луганщине посадили на 3,5 года" на бутылку...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнформатора российских наемников на Луганщине посадили на 3,5 года
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