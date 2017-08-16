 Информатора российских наемников на Луганщине посадили на 3,5 года

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области.
Суд признал виновным гражданина в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).
Следователи установили, что в течение июля-сентября в 2015 года, находясь в городе Лисичанск Луганской области, гражданин с помощью мобильной связи передавал представителям террористической организации "ЛНР" информацию о дислокации личного состава подразделений, военной техники и фортификационных сооружений Вооруженных Сил Украины на территории города.
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"Канспирацыа, дарагой", - нежно прошептал Кэт.
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"Канспирацыа, дарагой", - нежно прошептал Кэт. Затем оба встали,и пошли в кассу вр получать помощь к отпуску.
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Этожнашилюди.
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Падший Ангел
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