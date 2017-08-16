 "Нам необходимо избавиться от людей, которые работают в университете и не имеют практического опыта", - Полторак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге после представления нового руководителя Национального университета обороны им. И.Черняховского в среду в Киеве.
"Есть серьезные изменения, но проблемы в подготовке до конца не решены. Нам необходимо избавиться от людей, которые работают в университете и не имеют практического опыта. Нам нужно прекратить практику подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня в аудиториях и классах: они должны готовиться во время проведения практических занятий и учений", - сказал министр.
По словам Полторака, офицеры, которые учатся в университете, должны также иметь опыт участия в боевых действиях.
Также министр отметил, что материально-техническую базу университета необходимо улучшать.
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Почему милиционеры ходят по трое? Один умеет читать, другой - писать, а третьему просто приятно находится в компании образованных людей.
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Степаша лучше бы ты этого и не "киздел"...
Как был ты "ментярой" так ты им и остался.... позорище...
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хрякосоя из дерьма и не вылазила
оно на крови в кресло преза влезло,
да и то хY%ло фальсификацию результатов выборов своему сексоту проделало
.
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В любій професії ти приходиш на роботу і вона ставить все на свої місця.
В професії військового є дві сторони. З одного боку ти і без мізків можеш просидіти все життя нічого не роблячи (як доказ наше МО), з іншого - якщо заварушка, а ти ідіот і тіло твоє як лантух - тебе угрохають. Отака плата за розгільдяйство в мирний час.
Перегнати всіх (ВСІХ) військових через передній край і ми отримаємо відбір, як і у всіх професіях. Самі знали куди йшли. Страшно вмирати - так є класні роботи в дитсадках, зеленбудах, сантехніках.
Колись Тука жалів про друзів викладачів, які з ВУЗу виїхали в АТО і їх всіх там відразу положили.
З одного боку жалко, з іншого, якщо таких військових викладачів ложать в перші години - туди їм і дорога, я не збираюсь вмирати через, те, що мене не можуть якісно підготувати якісь ідіоти.
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