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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5284) обучение (205) Полторак (920)

 "Нам необходимо избавиться от людей, которые работают в университете и не имеют практического опыта", - Полторак

полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак подчеркивает, что подготовка офицерских кадров в высших военных учебных заведениях должна проходить на практических занятиях и учениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге после представления нового руководителя Национального университета обороны им. И.Черняховского в среду в Киеве.

"Есть серьезные изменения, но проблемы в подготовке до конца не решены. Нам необходимо избавиться от людей, которые работают в университете и не имеют практического опыта. Нам нужно прекратить практику подготовки офицеров оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня в аудиториях и классах: они должны готовиться во время проведения практических занятий и учений", - сказал министр.

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По словам Полторака, офицеры, которые учатся в университете, должны также иметь опыт участия в боевых действиях.

Также министр отметил, что материально-техническую базу университета необходимо улучшать.
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Ну, Гелетей - охранник, Полторак - мент. Хорошая кузница кадров для министров обороны.
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Вони хіба вчать офіцерів? Функції міністра в іншому полягають. У багатьох країнах міністри оборони взагалі цивільні.
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Степан Полторак у 2003р захистив дисертацію кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови формування умінь командира підрозділу у майбутніх офіцерів МВС України».
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Полторак сам не має бойового досвіду, про що він розповідає? Участь у каральних акціях проти чеченців в складі російських терористичних сил МВС РФ це не бойовий досвід, це військовий злочин і Полторак має йти у відставку.
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Полторак має державні нагороди РФ за участь у бойових діях у складі підрозділів МВС РФ. Після закінчення першої чеченської війни в 1996 році Полторак терміново тікає з РФ, побоюючись помсти чеченів.
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Є посилання на офійійні документи, свідчення...? Треба склад злочину.
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Поки що не маємо навіть біографії Полторака до 1996 року коли він з'явився в Україні, в яких частинах він служив, які посади займав! Ворогу ця інформація відома, а чому цю інформацію приховують від українців? Поки що все вказує на те що генерал педагогічних наук має в РФ проблеми з законом і замішаний в каральних операціях МВС РФ в Чечні тому і не розголошує свою біографію. Саме випускники Владікавказького командного училища МВС РФ, яке закінчив Полторак і були активними учасниками військових злочинів в Чечні, бо саме це училища випускає офіцерів для спецназу ВВ та МВС і саме цей спецназ проводив тотальні зачистки чеченських селищ з поголовним знищенням жінок та дітей в кожному будинку! Наявність бойової нагороди Полторака за службу в ВВ РФ під час першої чеченської війни говорить само за себе.
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Стосовно офіцерів МВС - мабуть так. А про підготовку офіцерів військових кафедр та військових ВУЗів можна судити лише по проівняльних тестах теоретичних та практичних навичок їх випускників. Можна передбачити програму практичних курсів для випускників військових кафедр, які мають бажання служити.
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Багато чого можна- та починати з чогось треба. Що Полторак і робить.
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Був старий анекдот:
Почему милиционеры ходят по трое? Один умеет читать, другой - писать, а третьему просто приятно находится в компании образованных людей.
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обманули херои сознательных и достойных с пэрэмогой. ета потому шо сила там где правда
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обещали пабедить за неделю а получили 7 котлов - некрасиво
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Всяко бывает, ведь воюет россия, которая при януковиче забрала все секреты у Украины. Но в результате многое освободили и дальше будем вас убивать. Жить вы будете плохо, но недолго.
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дурак думкой богатие..... хай щастыть
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если Украина воевала на донбасе,как зверье-касабня в Грозном,то котел был бы один...варились бы в нем ваши "ихтамнеты"...
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На военных кафедрах в лучшем случае вывозят окопы рыть, какая может быть подготовка у будущих младших лейтенантов?
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Вперше, немає жодного зауваження з приводу сказаного (особу "спікера" до уваги не беремо, це - інша тема!)
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на военніх кафедрах нежніх сінков мамки от армейки прятали...)
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И еще,стоит избавиться от серых никаких ублюдков у власти.Не способных принимать решения в условиях войны.
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Полторак сегодня - просто главный ньюсмейкер!
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Сначала надо поменять министра. Дальше будет легче.
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Мдааааа...
Степаша лучше бы ты этого и не "киздел"...
Как был ты "ментярой" так ты им и остался.... позорище...
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Да нет... тут как раз тот случай когда становятся... закончивши Орджо УМВД СССР...
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нах надо шакаладаріговскую опг куда-то привязывать ?
хрякосоя из дерьма и не вылазила

оно на крови в кресло преза влезло,
да и то хY%ло фальсификацию результатов выборов своему сексоту проделало

.
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Плох тот солдат который не мечтает стать генералом. А будет ли он хорош, если генералами и министрами обороны становятся то охранники, то менты?
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Це повинно стосуватись військових усіх ВНЗ, оскільки там "присосались" кадри, які ніколи в військах не служили, а по блату пристроїлись у ВУЗах і служать сімями (тихо і комфортно).
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А що тут так сраждати?
В любій професії ти приходиш на роботу і вона ставить все на свої місця.
В професії військового є дві сторони. З одного боку ти і без мізків можеш просидіти все життя нічого не роблячи (як доказ наше МО), з іншого - якщо заварушка, а ти ідіот і тіло твоє як лантух - тебе угрохають. Отака плата за розгільдяйство в мирний час.
Перегнати всіх (ВСІХ) військових через передній край і ми отримаємо відбір, як і у всіх професіях. Самі знали куди йшли. Страшно вмирати - так є класні роботи в дитсадках, зеленбудах, сантехніках.
Колись Тука жалів про друзів викладачів, які з ВУЗу виїхали в АТО і їх всіх там відразу положили.
З одного боку жалко, з іншого, якщо таких військових викладачів ложать в перші години - туди їм і дорога, я не збираюсь вмирати через, те, що мене не можуть якісно підготувати якісь ідіоти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нам необходимо избавиться от людей, которые работают в университете и не имеют практического опыта", - Полторак
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