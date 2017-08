 Россия или иные недоброжелатели Украины пытаются привязать Киев ко всем скандалам в мире, - Полторак о якобы продаже ракетных двигателей КНДР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина "Это очередной фейк. Россия, или те люди, которые не хотят видеть Украину сильным, независимым государством, нас пытаются привязать ко всем скандалам в мире. Это очередная попытка нас привязать к тому, чего не было и быть не могло", - сказал он журналистам в среду в Киеве.Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком " Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею , а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.