 Россия или иные недоброжелатели Украины пытаются привязать Киев ко всем скандалам в мире, - Полторак о якобы продаже ракетных двигателей КНДР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это очередной фейк. Россия, или те люди, которые не хотят видеть Украину сильным, независимым государством, нас пытаются привязать ко всем скандалам в мире. Это очередная попытка нас привязать к тому, чего не было и быть не могло", - сказал он журналистам в среду в Киеве.
Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.
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Согласно Словарю Даля «кликуша» это однокоренное слово словам: «клик» - крик, «кликать» - возглашать, кричать; а «кликушество» - болезнь кликуш, кликанье, выкликанье[1].
Толковый словарь русского языка Ушакова даёт переносное значение слова «кликуша» - «истерически несдержанный, страстный и бестактный политикан».[2]
Первое сообщение о кликушах относится к 1606 году и сообщает об их появлении в Перми, но сообщения о бесноватых мужчинах и женщинах, не называемых кликушами, встречаются с XI века и особенно усиливаются в XVI веке. Апогей кликушества приходится на XVII-XVIII века и связывается с ростом суеверий на фоне церковного раскола после никоновских реформ. В автобиографии протопопа Аввакума имеется описание кликуши, которая, когда «нападе на неё бес, учала собакой лаять, и козой блекотать, и кукушкой куковать».
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24 декабря 2015 Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU
Россия начала экспорт сена в Северную Корею, следует из пресс-релиза "Первой грузовой компании" (ПГК) и данных таможенной статистики.
"В ноябре владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" впервые осуществил перевозку 528 тонн приморского сена по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в адрес корейской сельскохозяйственной компании.
В перевозке первой партии груза было задействовано 24 большекубовых крытых вагона собственности ПГК", - говорится в пресс-релизе перевозчика. Отмечается, что груз следовал от станции Сибирцево (Приморский край) через пограничный переход Хасан-экспортный и далее до Пхеньяна.
http://www.interfax.ru/business/486986
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Совпадение ?
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