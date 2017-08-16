 В 22 из 81 дела НАБУ в судах разбирательство не началось. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.
Отмечается, что среди причин "затягивания" рассмотрения, кроме проблем с определением подсудности, выделяются: отпуска судей, неявки участников процесса, длительное рассмотрение апелляционных жалоб на возвращение обвинительного акта и тому подобное.
"Существуют и "дела-рекордсмены", подготовительное заседание в которых назначается более года. Так, в уголовном производстве по обвинению должностных лиц Васильковской РГА Киевской области подготовительное заседание назначено на 8 августа, при этом обвинительный акт был передан еще 30 июня 2016. (...) В известном деле так называемых "тернопольских прокуроров" более 8 месяцев не могут провести подготовительное заседание. В течение этого времени заседания не проводились из-за неявки участников процесса, а также многочисленных ходатайств стороны защиты", - сообщает НАБУ.
Сейчас, как отмечается, судебные решения приняты только в 22 делах. Большинство из них - сделки о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем.
"Несмотря на довольно медленное рассмотрение дел, Бюро продолжает подчеркивать необходимость скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, который поставит "точку" в делах от НАБУ и САП", - сказано в сообщении.
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Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать...
(полностью стихотворение торжество безумства )
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Этот судья-взяточник уже не мало для Бюро нужных решений подписал, и в деле с Насировым он свой официаьный отпуск прервал и премчался. Видимо эти дела не к спеху, да и теперь то можно если что обвинять во всем суды.
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