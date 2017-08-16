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 Политика Украины
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 В 22 из 81 дела НАБУ в судах разбирательство не началось. ИНФОГРАФИКА

Судебное разбирательство еще не начато в 22 из 81 дела, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительный акт в судебные инстанции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Отмечается, что среди причин "затягивания" рассмотрения, кроме проблем с определением подсудности, выделяются: отпуска судей, неявки участников процесса, длительное рассмотрение апелляционных жалоб на возвращение обвинительного акта и тому подобное.

"Существуют и "дела-рекордсмены", подготовительное заседание в которых назначается более года. Так, в уголовном производстве по обвинению должностных лиц Васильковской РГА Киевской области подготовительное заседание назначено на 8 августа, при этом обвинительный акт был передан еще 30 июня 2016. (...) В известном деле так называемых "тернопольских прокуроров" более 8 месяцев не могут провести подготовительное заседание. В течение этого времени заседания не проводились из-за неявки участников процесса, а также многочисленных ходатайств стороны защиты", - сообщает НАБУ.

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Сейчас, как отмечается, судебные решения приняты только в 22 делах. Большинство из них - сделки о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем.

"Несмотря на довольно медленное рассмотрение дел, Бюро продолжает подчеркивать необходимость скорейшего создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, который поставит "точку" в делах от НАБУ и САП", - сказано в сообщении.

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В 22 из 81 дела НАБУ в судах разбирательство не началось 01

В 22 из 81 дела НАБУ в судах разбирательство не началось 02В 22 из 81 дела НАБУ в судах разбирательство не началось 03



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Нуу...уж давно подметили, что в слове НАБУ забыли дописать букву "Е".

Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать...
(полностью стихотворение торжество безумства )

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НАБУ виновато. Никакого от них толку. Надо закрывать.
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Так а что, Бобровник - ручной судья НАБУ тоде в отпуске?
Этот судья-взяточник уже не мало для Бюро нужных решений подписал, и в деле с Насировым он свой официаьный отпуск прервал и премчался. Видимо эти дела не к спеху, да и теперь то можно если что обвинять во всем суды.
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Без специализированного суда , который бы судил коррупционеров после расследования НАБУ - толку не будет , эти наши суды , сплошь состоящие из судей - ворюг за взятки выпускают всех и какие бы толковые следователи не работали в НАБУ , точку ведь в делах и приговоры выносит суд!!! Но и этому ворью во главе с Порошенко и его Ко не выгоден независимый суд- ведь сейчас посмотрите почти все фигуранты коррупционных скандалов - из Ко порошенка - кононенка - грановского и дальше по спискам БПП , НФ и пр.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 22 из 81 дела НАБУ в судах разбирательство не началось. ИНФОГРАФИКА
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