 В параде в День Независимости в Киеве будут участвовать расчеты 10 зарубежных стран, приедут 11 военных министров, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В параде будут участвовать 10 подразделений разных стран мира, из них 9 стран Альянса и одна страна, которая стремится вступить в Альянс. Кроме того, по моему приглашению к нам приедут 11 министров обороны, которые вместе с нами будут праздновать День независимости Украины", - сказал он журналистам в среду в Киеве.
С.Полторак добавил, что в рамках парада войск также состоится выставка вооружений.
"Вы увидите новые образцы (вооружения, поступившего украинской армии. - Ред.), почти 70 единиц, в том числе и модернизированного и созданного с нуля", - отметил он.
Как сообщалось, 8 августа президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория будут участвовать в параде по случаю Дня Независимости Украины 24 августа в Киеве.
15 августа во время визита в Польшу министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак пообщался с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом и пригласил принять участие в праздновании 26-летия Независимости Украины и военном параде.
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2 hrs · Vinnytsya ·
Я пам'ятаю, як нам звонили військові і розповідали що вони в оточенні під Іловайськом, які рідні воїнів стояли під МО, яких їх переконували що все під контролем а потім просто покинули бо президент почав готуватись до параду.
З тих пір я ненавиджу це помпезне святкуванняя дня незалежності, коли про найкращих українців просто забули і їх розстрілювали як в тирі. Я пам'ятаю усі ті дзвінки прощання і розпач, я пам'ятаю як постійно телефонувала на гарячу лінію міністерства оборони і не було ніякої відповіді. А тепер ще та відповідь прокуратури як насмішка над усіма хто загинув...так болить...просто немає сил...так болить Іловайськ. Кожного разу коли у Києві буде проходити парад я буду згадувати своїх розстрілянх друзів...
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так ви, кацапня, ненавидите День Незалежності України ще 1991 року
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И это не вопрос.
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Заблокируйте пожалуйста Вовец Путлер-Капут 60b080be
Человек же явно не в адеквате. Не только писать, но и выражать свои мысли не может.
Или очень несовершеннолетний или больной.
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Порохня все больше продвигается по пути ху-ла. Уже на самолетике летал. Мальчику с раком подарок сделал. Теперь надо парад с иностранными войсками сделать. Надеюсь не с китайскими.
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