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 Политика Украины
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Все про:День независимости (703) парад (452) Полторак (920)

 В параде в День Независимости в Киеве будут участвовать расчеты 10 зарубежных стран, приедут 11 военных министров, - Полторак

киев парад день независимости

В военном параде по случаю Дня Независимости в Киеве 24 августа примут участие военнослужащие 10 стран, гостями парада будут 11 министров обороны зарубежных стран.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"В параде будут участвовать 10 подразделений разных стран мира, из них 9 стран Альянса и одна страна, которая стремится вступить в Альянс. Кроме того, по моему приглашению к нам приедут 11 министров обороны, которые вместе с нами будут праздновать День независимости Украины", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

С.Полторак добавил, что в рамках парада войск также состоится выставка вооружений.

"Вы увидите новые образцы (вооружения, поступившего украинской армии. - Ред.), почти 70 единиц, в том числе и модернизированного и созданного с нуля", - отметил он.

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Как сообщалось, 8 августа президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория будут участвовать в параде по случаю Дня Независимости Украины 24 августа в Киеве.

15 августа во время визита в Польшу министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак пообщался с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом и пригласил принять участие в праздновании 26-летия Независимости Украины и военном параде.
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Таїса Гайда
2 hrs · Vinnytsya ·

Я пам'ятаю, як нам звонили військові і розповідали що вони в оточенні під Іловайськом, які рідні воїнів стояли під МО, яких їх переконували що все під контролем а потім просто покинули бо президент почав готуватись до параду.
З тих пір я ненавиджу це помпезне святкуванняя дня незалежності, коли про найкращих українців просто забули і їх розстрілювали як в тирі. Я пам'ятаю усі ті дзвінки прощання і розпач, я пам'ятаю як постійно телефонувала на гарячу лінію міністерства оборони і не було ніякої відповіді. А тепер ще та відповідь прокуратури як насмішка над усіма хто загинув...так болить...просто немає сил...так болить Іловайськ. Кожного разу коли у Києві буде проходити парад я буду згадувати своїх розстрілянх друзів...
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З тих пір я ненавиджу це помпезне святкуванняя дня незалежності,

_____________________-
так ви, кацапня, ненавидите День Незалежності України ще 1991 року
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Таїс Гайда це відома активістка Автомайдану з Вінниці, але не дивно що ти не знаєш лідерів-майданців, бо ти тупий бот!
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Вони загинули за те, щоб військові паради в Україні проводилися, а вороги тремтіли. Іловайську трагедію слід пам"ятати, але не ятрити нею душу. У розпачі не буде поступу вперед. Слава Україні!
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если бы это писал не этот тип, менящий никнеймы чаще чем перчатки и пишущий всегда в числе первых на любую тему и всегда против Украины, я бы ему поверил
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у синагоги повод попиариться..
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гы...все лучше чем одинокие додон с хуйлом на крастной плосчаде
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сейчас пердаки у ваты и у зрадофилов задымятся
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Трагедию Украинского народа под Иловайскам празднуете? Да соевые?
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пусть меня банят, но другого слова кроме "мразь" для тебя нет
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не празднуем...но и не забываем.время еще придет,кацапа.и тебе платить по счетам.
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Не цій владі проводити паради.
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тут день памяти погибших проводить надо .
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Шо, пердак уже начал дымить...?
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Это же нулёвка соевая, баллы пытается заработать! А то что парад будет на народные деньги и не все с этим согласны, шакаладникам по херу!
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Справа не в грошах. Вважаю що не мають вони морального права на це з багатьох причин.
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Это верно, но эти деньги могли бы пойти на более нужные дела. У нас мало раненных и покалеченных атошников, чьи семьи нуждаются в деньгах? Или мало больных детей?
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а кто имеет право?они возродили армию Украины из ничего-и имеют полное право показать ее народу.и народ имеет полное право посмотреть,а не слушать завывания зрады.
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мені пощастило побувати на параді минуло року. Відчуття гордості і поваги за своє Військо і за свій Народ не передати словами. А Ви були там? і як враження? а Ви запитували у тих Воїнів які там приймали участь чи були просто присутні чи потрібний той парад? от Ви запитайте і тоді робіть висновки. я впевнений що той хто бачив де дійство скаже однозначно-парад потрібний, а ті хто проти-я їм співчуваю відверто
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А ты был на параде в 2014 году, когда под Иловайском гибли наши воины?
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Да, я живу в Киеве и был тоже на параде. Чесно скажу, в воздухе пахло скорбью и отсутствием всей правды тех дней. Да, нас атаковали кацапы в те дни, да была подлая подстава как укр власти так и врага, да были потери, большие потери. Так что, по твоему нужно из года в год сидеть на диване за компом хаять всех и вся и кричать что парад может быть нужен но только после победы? подыми сопли, братан, кацапам, такой биоматериал как раз и нужен. Выйди из норы, приди просто пожми руку и обними ветеранов АТО, просто посмотри им в глаза и извинись, что тебя там не было и ты не всё сделал что мог, потому что барыги у власти. Или ты думаешь, что эти парни защищают эту барыжную власть. просто приди на парад со смыслом, не стой в стороне, а подойти и прикоснись к живым Героям Украины. Будет что внукам рассказать
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Ми говоримо про різні речі. Я про владу, а ви про Військо.
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Мышебратан-ватан объявился, Serg Sergeev, вангуеш по Мессингу Нострадамычу, как парад победы 2018 будет проходить на Крысной Площади на Клемлядии? Сводная дивизия ихтамнетов КНР и КНДР пройдёт за месяц от Владивостока до Московского улуса, зачищая "русский мир" и возвращая исконно китайские земли?!! И не факт, что будут тянуть до 9 мая! Могут и гораздо раньше победить рашараковую опухоль!!!
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Сэр Гей Сырунеев, дЕбилушка скрепанутый, изик свой искусственный учи, несуществующей нации самозванцев! С какой же иной целью ты выложил фото косоглазого строя(???), которому даже не надо команду "Равняйсь!" выполнять - просто скосив глаза... Отвечай провокаторчик, ФеСяБухой последышь КувоГнидоБлядской КаПлун-эСэСии!
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Уважаемые администраторы.
Заблокируйте пожалуйста Вовец Путлер-Капут 60b080be
Человек же явно не в адеквате. Не только писать, но и выражать свои мысли не может.
Или очень несовершеннолетний или больной.
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Куда то текст пропал .
Порохня все больше продвигается по пути ху-ла. Уже на самолетике летал. Мальчику с раком подарок сделал. Теперь надо парад с иностранными войсками сделать. Надеюсь не с китайскими.
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В Одессе ВМФ пройдется? А то как раз буду там на праздники?
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ВМФ США в Черном море как дома, мы ж не дебилы, у которых только два союзника: армия и флот
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что ни говорите, а приятно чувствовать искреннюю дружескую поддержку и ощущать себя частью цивилизованного мира
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Оце представницький парад буде! Казати, що він не потрібен, можуть лише ті, хто нічого не розуміє у міжнародній політиці.
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Круть! Слава Україні! Смерть лішнєхромосомним іхтамнєтам!
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це, можливо, щоб прєзідєнт Хуйло незабалувався, ну хоч картінку поміняють на кацапських тб, бо мальчікі та снігірі вже обридли, нехайчмошники дивляться і вдавляться, хто до нас приїде, бо в них, зокрема казахстану, приїздять тільки дружні африканські країни, з усього світу всю шваль підбирають, одним словом, помийка
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ага,кацапырло...про украину вы тоже думали ,что один танк и тот ржавый
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Так и скажу. Даже на биатлон выставили металлолом 50 летний. 2 "оплота" имеется, но надо было 4-ре машины.
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Петя надеется с помощью парад хоть как-то оторвать рейтинг от плинтуса. Хочется патриотической картинки? Почему бы не устроить парад воинов АТО, волонтеров? Тех, кто прошел это пекло. Нет, копируем совок и парады хуйла. Спасибо, конечно, за поддержку других стран, но это никак не отменяет ассоциации парада и Иловайска, когда вся страна была в горе и шоке, и только власть готовилась к параду. Затмить эту ассоциацию может только парад перемоги. И не нужно меня упрекать тем, что это нужно для поднятия духа. Благодарность армии и преклонение перед силой духа воюющих один день парада не меняет. Это уже постоянная величина. И это единственная реформа, которую инициировал, поддержал на начальном этапе весь украинский народ, и это бойцы всегда помнят.
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Запахло соевой мочей, в память об Илловайске - скорбим!
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та да ...с вашей стороны там хоть и засекреченные-но потери не меньше...только насчет скорбим-то ты переборщил.стекломой потребляете немеряно.
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В Донецке и Луганске уже три года надо проводить парады, а не лепить горбатый Минск, пэтруха ляксеич потрошин!!!
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Петя проводит лично для себя парад,будут согнаны работники госучреждений,только идиот может присутствовать на параде,который ни о чем ,пиар,и только пиар.
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Нужно еще швырнуть захваченные власовско-колчаковские триколоры к трибуне с министрами НАТО)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ параде в День Независимости в Киеве будут участвовать расчеты 10 зарубежных стран, приедут 11 военных министров, - Полторак
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