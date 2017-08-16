EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  2326  1
Все про:каникулы (81) школа (1785) Минобразования (859)

 В Минобразования опровергли информацию об изменении школьных каникул

минобразования

В Минобразования опровергли информацию об изменении расписаний школьных каникул.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сюжете одного из украинских телеканалов.

Таким образом чиновники отреагировали на многочисленные публикации в интернете о том, что якобы в следующем учебном году каникулы будут чаще, но они будут короче. Пока родителей успокаивает советник министра образования Иванна Коберник - ни одного решения министерство не принимало, потому что просто не имеет на это полномочий.

Она отметила, что Министерство образования и науки регламентирует три вещи: "1. старт учебного года 1 сентября, 2. конец - до 30 июня (внимание, к 30 июня - это никак не значит, что все будут учиться целый июнь. Это означает, что все тесты, экзамены практики и т.д. должны закончиться не позднее 30 июня) 3. каникулы в течение учебного года (не считая летних) должны продолжаться не менее 30 дней. Остальные - по решению школы с согласованием с местным органом. То есть когда каникулы, сколько дней осенью, сколько весной - решает школа, по согласованию с местными властями, а не министерство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создание нового образовательного пространства начато в 144 школах Украины, - вице-премьер Зубко

То же касается семестров или триместров - это право школы определять структуру учебного года.

Как сообщалось ранее, с 2018 года по новому стандарту начального образования будут учиться все первоклассники.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
На жаль. А триместри було б дуже добре. Діти мало спілкуються з батьками,читають разом,ходять до театрів і т. д
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Минобразования опровергли информацию об изменении школьных каникул
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти