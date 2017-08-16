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 Политика Украины
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 Жена задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко: "Дело против него сфальсифицировано. ФСБ силой заставила его признаться"

лимешко

Жена задержанного оккупантами в Крыму украинца Геннадия Лимешко, которому оккупанты вменяют якобы попытку диверсии, прокомментировала инцидент, заявив о невиновности мужа.

Об этом Ирина Михайлова-Лимешко написала на своей странице в Фейбсуке, передает Цензор.НЕТ.

"Официально заявляю, все что касается моего мужа Лимешко Геннадия ложь. Дело против него сфальсифицировано. Он не виноват! ФСБ силой заставили признаться его в том, чего он не делал. Россия говорит, что задержали "диверсанта". Это все неправда. Сейчас мы пытаемся связаться с органами власти, ГО, всеми кто может помочь. Друзья помолитесь пожалуйста за моего Генку. Пусть он вернется цел и невредим", - заявила она.

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"То, как мой муж попал в Крым, мне не известно. Дело, которое ему шьют, фальсифицировано. На видео видно, что он весь в синяках и говорит заранее заученный текст", - добавила она.

Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".

Позже ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.
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Жена и не знает где муж несколько дней шляется?
Не верю. Думаю не хочет имидж жертвы портить.
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Может таки и не знала! Есть такие пары которые не считают нужным уведомлять вторую половину куда сваливают на пару дней, а мог и сказать ей, что идет с друзьями "на рыбалку".

Как "имидж державы" подпорить?! Думаете действительно СБУ послало его с пилой, пилить в Крыму столбы?! Тогда вы еще более упоротый
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Если наших погранцов послушать.То сам поехал.Если так,то ехать в крым окуппированый это изначально самоубийство.Если фсбшники вывезли,то вопрос к пограничникам.
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Так не бывает. Никто никого не вывозил, 99,99%. Многовато чести. Скорее всего обиженный дурачок сам поехал в Крым, предложил услуги ФСБ, а те уже им попользовались, как умели.
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Зачем кого то вывозить с возможностью попалиться, когда наших идиотов там хоть пруд пруди - бери любого
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как в Крыму оказался не знает . так в этом то и загвоздка .
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Да, да вопрос остается открытым: Какого х..я он в Крым поперся?
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Со многими кого задерживали в Крыму странные истории . Жёны семьи почему то не знают как они в Крыму оказались .тёмные истории .
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кажется гэбня повторяется...нет креатива.уже не первый попадает непонятным образом в крым.
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орда в своем репертуаре, один и тот же номер как по рельсам исполняет
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Сто раз говорилось,посещая крым вы становитесь потенциальным клиентом принять участия в розыграше бесплатной лотереи,"меня назначат дивирсантом", теперь время собирать камни
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Кто может внятно сказать, как этот диверсант попал в Крым. Панов и Савченко из той же оперы. Консервный завод имени Пуйла.
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Этот перец с мая месяца дома не был. Что эта мадам знает?
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Розумієте, можливо я напишу тут зараз крамолу, але мені здається, що у ФСБ працюють(можливо нелегально) патріоти України (можливо, суперрозвідники). Бо після побаченого і прочитаного про хвацьке затримання ФСБшниками "диверсанта" Лімешка з пилкою для пиляння деревини!!!!!!, якою той буцімто хотів БЕТОННІ!!!!!! опори ЛЕП пиляти!!!! Уважуха нашим "кротам" у ворожих структурах. Штірліцу до них далеко. Скоро ФСБ перестануть боятись, як репресивної контори і нічого крім реготу вона в людей викликати не буде. Мабудь, таку мету переслідують наші агенти у ворожій спецслужбі.
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по ягоды в "медвежий угол")))) А где его голова?-А она была? если бы была-не полез бы!!!
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Не фиг ездить на оккупированную территорию.Поперся сам,отвечай сам за себя.Там враг.
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Пилять промасленную опору ЛЭП подобной пилой-только идиот будет.Делайте выводы сами.

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Дерев'яні стовпи у нас уже років 50 не закопують у землю, а прикручують дротом до бетонних коротишів, що стирчать із землі на 1,5м. Я не уявляю де можна було знайти дерев'яний стовп все ще закопаний у землю!
Том тема з пилянняс повний ідіотизм ФСБшників!
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Одна справа коли поперся в окупований Крим, знаючи що там шиють тероризм за шльопанці (як то кажуть нех... шастать) зовсім інша коли людину могли викрасти з території України....
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Ну фсе..раз жона сказала неувиоват, знач так и есть... Лавры сестры надии Савченко , будоражат незрелые мозги
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ФСБ просто перепутала, вот наш агент СБУ по столбам:

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Жена: какая еще ножовка? Он гвоздь дома днем забить не может
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Дефку надо допросить, что на знает. Досконально и с пристрастием. Пацану Героя Украины, депутата Рады, и ПАСЕ. Обмен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖена задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко: "Дело против него сфальсифицировано. ФСБ силой заставила его признаться"
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