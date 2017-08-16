 Жена задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко: "Дело против него сфальсифицировано. ФСБ силой заставила его признаться"

Об этом Ирина Михайлова-Лимешко написала на своей странице в Фейбсуке, передает Цензор.НЕТ.
"Официально заявляю, все что касается моего мужа Лимешко Геннадия ложь. Дело против него сфальсифицировано. Он не виноват! ФСБ силой заставили признаться его в том, чего он не делал. Россия говорит, что задержали "диверсанта". Это все неправда. Сейчас мы пытаемся связаться с органами власти, ГО, всеми кто может помочь. Друзья помолитесь пожалуйста за моего Генку. Пусть он вернется цел и невредим", - заявила она.
"То, как мой муж попал в Крым, мне не известно. Дело, которое ему шьют, фальсифицировано. На видео видно, что он весь в синяках и говорит заранее заученный текст", - добавила она.
Ранее ФСБ РФ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму. В ответ в СБУ заявили: "Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк".
Позже ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.
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Не верю. Думаю не хочет имидж жертвы портить.
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Как "имидж державы" подпорить?! Думаете действительно СБУ послало его с пилой, пилить в Крыму столбы?! Тогда вы еще более упоротый
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Том тема з пилянняс повний ідіотизм ФСБшників!
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ничего не отдадим!
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