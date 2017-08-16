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 Украинская сторона гарантирует безопасность на время ремонта критических объектов на Донбассе, НВФ ОРДО - игнорируют, - СЦКК

сцкк

Восстановление гражданской инфраструктуры Донбасса возможно лишь при условии прекращения огня и предоставления гарантий безопасности со стороны НВФ ОРДО и ОРЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что 15 августа Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон посетили представители руководства и предприятий города Торецка Донецкой области: руководитель военно-гражданской администрации Ярослав Руденко, его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Винник, генеральный директор и начальник аварийно спасательных службы ООО "НПО "ИНКОР и Ко" Евгений Дидусь и Александр Дьяченко. Во время встречи речь в очередной раз шла о содействии в предоставлении гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры города Торецка, которые расположены вблизи линии разграничения сторон.

Так, на фенольном заводе уже давно необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 000 тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия. Вследствие обстрелов со стороны НВФ ОРДО на этом объекте повышенной опасности 1-го класса выведен из строя трубопровод, через который осуществлялась откачка воды. Переполнение шламонакопителя водой может привести к разрушению дамбы и тогда ядовитый поток может хлынуть на ближайший поселок Новгородское, потом попасть в реки Кривой Торец, а дальше - в Северский Донец, которая является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области. Указанное может привести к загрязнению прилегающих почв и экологической катастрофе.

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Отмечается, что ООО "НПО "ИНКОР и КО" компании "Метинвест" и Донецкая областная государственная администрация неоднократно обращались к СЦКК с заявками на оказание помощи в обеспечении безопасности выполнения необходимых работ: "Только в 2017 году получено 9 заявок, по каждой из которых от Вооруженных Сил Украины получены гарантии безопасности и направлены соответствующие обращения российской стороне СЦКК о содействии в получении письменных гарантий безопасности от ОРДО. Но, к сожалению, ни по одной из заявок со стороны ОРДО гарантии безопасности не были предоставлены".

Также сообщается, что давно требует тщательного обследования и ремонта водовод Горловка-Торецк: "Сейчас, из-за повреждения в феврале 2017 года в результате активных боевых действий, на его участках, которые пересекают линию разграничения, на землю ежедневно вытекает около 12 000 кубометров воды. Большая ее часть затапливает подвальные помещения жителей частного сектора поселка Южное (бывшее Ленинское). Также вода попадает в подземные выработки неработающей шахты им. Гагарина, выталкивая на поверхность взрывоопасный метан, который также попадает в подвалы жилых домов жителей поселка. Это несет угрозу техногенной катастрофы".

Вследствие больших потерь воды в Торецком введен жесткий график водоснабжения. Почти 35 000 жителей города получают воду только по 2 часа в утреннее и вечернее время. С повышением температуры воздуха расход воды существенно увеличился и ситуация значительно осложнилась. По словам Ярослава Руденко, в городе в любой момент может возникнуть эпидемия инфекционных заболеваний. Кроме того, под угрозой подготовка к новому отопительному сезону.

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Кроме того, по данным СЦКК, шламонакопитель "Торецкого фенольного завода" и водовод Горловка-Торецкое, как и другие критические объекты гражданской инфраструктуры Донбасса находятся под особым вниманием Вооруженных Сил Украины относительно недопущения в местах их расположения любых нарушений режима прекращения огня, даже когда ВСУ вынуждены открывать огонь. Все эти объекты имеют постоянные гарантии безопасности со стороны ВСУ, в то время как со стороны НВФ ОРДО таких гарантий нет.

"Итак, ситуация, сложившаяся в Торецке и в других населенных пунктах Донбасса, которые расположены вблизи зоны боевых действий подтверждает, что руководство ОРДО продолжает игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии разграничения. Вместе с руководством ОРЛО оно демонстрирует абсолютную незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности региона и в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса.

По итогам встречи украинская сторона СЦКК заверила представителей Торецка в предоставлении гарантии безопасности от ВС Украины на время проведения ремонтно-восстановительных работ на указанных объектах. Российская сторона СЦКК пообещала тщательно изучить этот вопрос и оказать содействие в получении от ОРДО гарантий безопасности для проведение восстановительных работ", - говорится в сообщении.
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"Российская сторона СЦКК пообещала тщательно изучить этот вопрос ..."-

-сыто отрыгнув, сказал каннибал, выговыривая из зубов человеческую косточку))))
Ну чесслова, как дети-им показывают средний палец, а они видят большой))))
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НВФ ОРДО

Пишите прямо - бандиты Донбасса при подержке РФ и далее по тексту.
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А КТО должен с бандитами бороться за мои и ваши деньги? Та хоть марсианские вампиры - не важно!
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Постойте, а Донбасс ведь Украина? КТО обязан обеспечить порядок и безопасность в Украине? Или это статья-признание обратного?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинская сторона гарантирует безопасность на время ремонта критических объектов на Донбассе, НВФ ОРДО - игнорируют, - СЦКК
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