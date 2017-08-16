 Полторак назначил Сиротенко начальником Национального университета обороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Я сегодня имею честь представить начальника Университета обороны Украины генерал-лейтенанта Сиротенко Анатолия Николаевича, который приказом министра обороны назначен начальником Национального университета обороны. Я хотел бы сказать, что Анатолий Николаевич прошел сложный тернистый служебный путь от курсанта танкового училища, окончил оперативно-тактический, оперативно-стратегический уровень подготовки", - отметил Полторак.
Также министр обороны добавил, что Сиротенко - "это офицер, который имеет опыт управления различными подразделениями от командира взвода до оперативного командования. Был на должности заместителя начальника Генштаба. Офицер, который с первого дня принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, который имеет стратегическое видение относительно порядка подготовки офицеров для ВСУ. Человек, который знает что необходимо офицеру на разных уровнях управления, чтобы решения, которые мы принимаем, приносили победу".
Напомним, ранее начальником Национального университета обороны им. Ивана Черняховского был Геннадий Воробьев, который умер 11 февраля.
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