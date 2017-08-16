EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Политика Украины
  1756  9
Все про:оборона (984) Университет (132) Полторак (920) Национальный университет обороны (4)

 Полторак назначил Сиротенко начальником Национального университета обороны

университет обороны

Министр обороны Украины представил личному составу Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского нового руководителя ведущего военного вуза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Смотрите также: Полторак: Военное образование меняется. Все учения теперь проходят с привлечением офицеров, участвовавших в боевых операциях. ВИДЕО

"Я сегодня имею честь представить начальника Университета обороны Украины генерал-лейтенанта Сиротенко Анатолия Николаевича, который приказом министра обороны назначен начальником Национального университета обороны. Я хотел бы сказать, что Анатолий Николаевич прошел сложный тернистый служебный путь от курсанта танкового училища, окончил оперативно-тактический, оперативно-стратегический уровень подготовки", - отметил Полторак.

Также министр обороны добавил, что Сиротенко - "это офицер, который имеет опыт управления различными подразделениями от командира взвода до оперативного командования. Был на должности заместителя начальника Генштаба. Офицер, который с первого дня принимал участие в боевых действиях на востоке Украины, который имеет стратегическое видение относительно порядка подготовки офицеров для ВСУ. Человек, который знает что необходимо офицеру на разных уровнях управления, чтобы решения, которые мы принимаем, приносили победу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Госбюджет-2017 - это завод боеприпасов, танки "Оплот", ракеты нашего производства и жилье военным, - Порошенко

Напомним, ранее начальником Национального университета обороны им. Ивана Черняховского был Геннадий Воробьев, который умер 11 февраля.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мдааааа...
Степаша как всегда своих "однокашников" не забывает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ти маєшь щось проти Сіротенко? Чі так, аби пукнуть для галочки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так маю проти!!!... і на це у мене є усі факти...
 показать весь комментарий
Ответить
 
В генштабе отбухал свою пайку.Это генералы у которых погоны куплены в то время,когда "наши" резиденты развешивали их на ура.Как пришла война,сразу стало это ясно.Дальше воровства хер умеют командовать.И хуйла ждут упыри.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Твой Шайгу - вооще аленевод горноспасательній
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мой шайгу.Соя не з ... те людей которые с вами не согласны
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я це на якому???
У квітні 2016 року призначений на посаду начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України...
Якось так...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы поведал,зачем с Ломаченко судятся за кусок земли в Белгород-Днестровском,подареным тому за выигрыш на Олимпиаде? Чтобы какой-то лампасный дружбан там построился? Когда вы уже,с@ки лопнете от жадности?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолторак назначил Сиротенко начальником Национального университета обороны
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти