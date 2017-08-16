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 Политика Украины
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 Субсидию без прописки можно оформить на основании договора аренды жилья, - Кабмин

субсидия

Граждане Украины, которые не смогли оформить субсидию из-за отсутствия официальной регистрации, имеют возможность повторно обратиться в органы социальной защиты, оформив договор аренды жилья в произвольной форме.

Об этом информирует Правительственный портал, передает Цензор.НЕТ

"Безвозвратная помощь правительства в уплате жилищно-коммунальных услуг - субсидия - оформляется исключительно на зарегистрированных в жилом помещении людей. Однако, Правительство пошло навстречу и тем людям, которые не имеют официальной регистрации, но оплачивают коммунальные услуги. Если человек не смог оформить субсидию из-за отсутствия прописки в этом жилище, но там проживает и платит счета за тепло, газ, свет и воду, государство обеспечило ему возможность воспользоваться безвозвратной помощью на основании договора аренды жилья", - говорится в сообщении.

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Кроме того объясняется, что решением правительства не определены жесткие требования к такому документу: договор не нужно заверять нотариально, достаточно только двух подписей - владельца жилья и арендатора.

Правительственный портал информирует, что такой документ является официальным подтверждением права человека на субсидию и должен приниматься ко вниманию местными органами социальной защиты населения.



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так не вольцман же платит, а налогоплательщики.. синагоге не жалко
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Загадка: Ни кола, ни двора. (ответ: Импотент без прописки)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСубсидию без прописки можно оформить на основании договора аренды жилья, - Кабмин
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