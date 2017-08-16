EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Киевские новости
  586  4
Все про:Киев (17876) парад (452)

 В центре Киева в дни репетиций парада не будут работать парковки

парад

В городе ограничат движение ради репетиции парада.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в распоряжении КГГА № 961.

"В частности, 16, 18, а также 22-24 августа не будут работать парковочные площадки на ул. Крещатик (участок от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, вул. Б. Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Напомним, что в Киеве также будет ограничено движение по Крещатику и ряду других улиц.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
в стране война, только не для барыги..
в 2014, когда поросенко кривлялся на параде, в Иловайске - погибали украинские воины в расстрельном поросенковско-пукинском коридоре
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ центре Киева в дни репетиций парада не будут работать парковки
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти