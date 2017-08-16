 В центре Киева в дни репетиций парада не будут работать парковки

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в распоряжении КГГА № 961.
"В частности, 16, 18, а также 22-24 августа не будут работать парковочные площадки на ул. Крещатик (участок от Бессарабской площади до Европейской площади), в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки (в оба направления), Владимирском проезде, вул. Б. Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
Напомним, что в Киеве также будет ограничено движение по Крещатику и ряду других улиц.
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в 2014, когда поросенко кривлялся на параде, в Иловайске - погибали украинские воины в расстрельном поросенковско-пукинском коридоре
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