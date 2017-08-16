 "Его беспокоят только заголовки газет", - Габриэль о высказываниях лидера немецких либералов про Крым

Об этом в интервью изданию Kolner Stadt-Anzeiger заявил глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Напомним, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".
Габриэль считает, что Линднера "беспокоят только заголовки газет"..Он добавил, что "дебаты по Крыму" сейчас не нужны, поскольку необходимо решить, как достичь перемирия на востоке Украины.
Глава МИД Германии подчеркнул, что именно перемирие является условием ослабления напряженности в отношениях с РФ, а заявления Линднера "не делают никакого вклада в достижение этой цели".
Как сообщалось ранее, координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.
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Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информацию Минсоцполитики.
Отмечается, что в том числе министру в июле была выплачена материальная помощь на оздоровление в размере 48 тыс. грн.
«Должностной оклад составил 4 571,43 грн, надбавка за выслугу лет - 2 285,71 грн, надбавка за работу с секретными документами - 914,29 грн, надбавка за интенсивность труда - 4 571,43 грн, индексация - 106,52 грн, командировочные - 9 736,51 грн, премия - 4571 грн, отпускные - 27 381,27 грн, материальная помощь на оздоровление - 48 682,56 грн», - сообщили в министерстве.
Напомним, ранее Рева заявил, что украинцы тратят на питание 50% доходов, а немцы - 14%, так как украинцы, по сравнению с немцами, слишком много едят
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)))
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Давайте вы будете улучшать свои отношения не за счет Украины, мы украинцы хотим,что бы вы отказались от таких высказываний и не теряли время напрасно,на недоимперию нужно только давить и требовать ВЫПОЛНЕНИЯ Будапешского Меморандума и минских соглашений, до возвращение Крыма!
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ага, конечно, фиг им
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О чём тогда немец говорит? Он держит в голове понятие "судебный прецедент". Когда Донбасс будет освобождён, то тогда будет освобождён и Крым.
Да, это несколько наивно, ждать, что Хуйло станет выполнять законы. Но сама постановка проблемы позволит флажить Путина. И когда он не будет выполнять обязательства - накладывать новые санкции. Да, это затяжка времени. Но Германии она нужна в том числе и для замены хуйлостанских поставок газа. Это очень сложный и дорогой процесс. Это новые поставщики, строительство новых газопроводов, решение новых региональных проблем...
Не надо дёргаться и брызгать слюной. Нужно в словах европейцев искать мотив, скрытый смысл и скрытую пользу, рациональное зерно...
Быть умнее и быть начеку.
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