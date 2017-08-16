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 "Его беспокоят только заголовки газет", - Габриэль о высказываниях лидера немецких либералов про Крым

линднер

Глава немецких либералов Кристиан Линднер своими заявлениями о Крыме не способствует достижению перемирия на Донбассе.

Об этом в интервью изданию Kolner Stadt-Anzeiger заявил глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Также читайте: Это неуместная и контрпродуктивная попытка, - посол Мельник призвал лидера немецких либералов отказаться от заявлений по Крыму

Напомним, 6 августа лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер отметил, что Европе следует временно отказаться от попыток добиться решения вопроса о статусе Крыма и попытаться улучшить отношения с Москвой. "Мы должны найти выход из тупиковой ситуации", - заявил он в интервью медиагруппе Funke, добавив, что к вопросу о Крыме надо относиться как к "долгосрочной временной ситуации, по меньшей мере, в настоящее время".

Габриэль считает, что Линднера "беспокоят только заголовки газет"..Он добавил, что "дебаты по Крыму" сейчас не нужны, поскольку необходимо решить, как достичь перемирия на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лучше бы Линднер молчал": СМИ в Германии раскритиковали заявления лидера немецких либералов о Крыме

Глава МИД Германии подчеркнул, что именно перемирие является условием ослабления напряженности в отношениях с РФ, а заявления Линднера "не делают никакого вклада в достижение этой цели".

Как сообщалось ранее, координатор политики ФРГ в отношении России Гернот Эрлер, комментируя заявления К.Линднера, согласился, что сначала необходимо положить конец кровопролитию на Донбассе, а затем поднимать вопрос о Крыме.

В ответ глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил: "Крым и Донбасс должны быть в одном ряду: мы должны одновременно рассматривать вопросы по их деоккупации".
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таки да ибо Больше всего тараканов на политической кухне.
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Как эти немецкие проститутки достали уже.Отдайте хуйлу бывшее гдр,может подобреет.
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а он на него претендует? не подсказывается ибо любая, даже абсурдная идея, может иметь последствия.
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Это чмо ботоксное никогда не успокоится.Только в Гааге.Посему предлагаю немцам пожертвовать своими территориями,если любят так этого педофила.
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любовь одного не указывает на всенемецкую общую и неделимую. Я уже писала намедни, что Фрау не нашла времени на русру. За что ее потом разбомбили эти самие сру на всех направлениях Так что немец немцу рознь и не делите все таки их земли. Хотя с Гаагой согласна.
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Наши земли тоже не надо делить.Мы не откажемся никогда от крыма.Петруха может конечно,мы нет.Это основа международного права.Мы сейчас имеем полное право на восстановление ядерного оружия.
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вот именно Вы и Петруха и составляете эти исконно украинские земли. Хорошего дня и берегите Украину.
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Уж поверьте отстоим.Все условия для этого есть.Берегите себя,хуйло и к вам полезет.
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ха! ботооерму "рошен" тоже беспокоят заголовки кацапских газет
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еще одна консерва хуйляндии. А сколько их еще не вскрылось.
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Заработная плата министра социальной политики Украины Андрея Ревы за июль составила 102,8 тыс. грн.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на информацию Минсоцполитики.
Отмечается, что в том числе министру в июле была выплачена материальная помощь на оздоровление в размере 48 тыс. грн.
«Должностной оклад составил 4 571,43 грн, надбавка за выслугу лет - 2 285,71 грн, надбавка за работу с секретными документами - 914,29 грн, надбавка за интенсивность труда - 4 571,43 грн, индексация - 106,52 грн, командировочные - 9 736,51 грн, премия - 4571 грн, отпускные - 27 381,27 грн, материальная помощь на оздоровление - 48 682,56 грн», - сообщили в министерстве.
Напомним, ранее Рева заявил, что украинцы тратят на питание 50% доходов, а немцы - 14%, так как украинцы, по сравнению с немцами, слишком много едят
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Выборы скоро,не стоит обращать и внимания,сейчас в линдера в бундестаге 0 голосов,так шо пошел наф
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Вернее было бы сказать, что глава немецких либералов Кристиан Линднер своими заявлениями о Крыме не способствует уверенности в психическом здоровье приветствующей такие заявления немецкой общественности. И это не удивительно, ведь до этого момента жать где не сеяли претендовали преимущественно кремляди, и как он к ним в круг затесался, ну не продался же москальским гопникам этот с виду благополучный вроде бы господин
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попытаться улучшить отношения с Москвой. Источник: https://censor.net.ua/n451864
Давайте вы будете улучшать свои отношения не за счет Украины, мы украинцы хотим,что бы вы отказались от таких высказываний и не теряли время напрасно,на недоимперию нужно только давить и требовать ВЫПОЛНЕНИЯ Будапешского Меморандума и минских соглашений, до возвращение Крыма!
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И оккупированный Крым, и оккупированная часть Донбасса захвачены Россией по одной схеме, практически по одному сценарию. Просто с Крымом вышло проще, потому что власть Украины была парализована, а вот с Донбассом - уже нет...
О чём тогда немец говорит? Он держит в голове понятие "судебный прецедент". Когда Донбасс будет освобождён, то тогда будет освобождён и Крым.
Да, это несколько наивно, ждать, что Хуйло станет выполнять законы. Но сама постановка проблемы позволит флажить Путина. И когда он не будет выполнять обязательства - накладывать новые санкции. Да, это затяжка времени. Но Германии она нужна в том числе и для замены хуйлостанских поставок газа. Это очень сложный и дорогой процесс. Это новые поставщики, строительство новых газопроводов, решение новых региональных проблем...
Не надо дёргаться и брызгать слюной. Нужно в словах европейцев искать мотив, скрытый смысл и скрытую пользу, рациональное зерно...
Быть умнее и быть начеку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Его беспокоят только заголовки газет", - Габриэль о высказываниях лидера немецких либералов про Крым
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