 Ущерб от коррупционных схем в агропроме превышает 2 млрд, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба НАБУ.
Как отмечается, коррупция в отрасли АПК - это преимущественно махинации с землей и растрата средств и имущества государственных предприятий.
Сейчас НАБУ расследует незаконные сделки по почти 8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, владельцем которых является государство. По предварительным оценкам, размер ущерба от коррупционных схем, уличенных детективами НАБУ в агропромышленном комплексе, превышает 2 млрд грн.
Примером масштабной коррупции могут быть незаконные действия президиума Национальной академии аграрных наук (далее - НААН).
"В 2008-2016 годах она инициировала принятие ряда решений, согласно которым 200 га государственных земель перешли в частную собственность. Таким образом, по версии следствия, президиум НААН формально "удовлетворял конституционные права граждан", а на самом деле совершил преступление, которым нанес государству около 1 млрд грн убытков", - сказано в сообщении.
Другая схема, к которой прибегают коррупционеры, заключается в растрате средств и имущества предприятий с участием компаний-посредников, которым продукция сбывается по сниженным ценам, а они, в свою очередь, перепродают ее по рыночным.
"В результате доходы оседают на счетах посредников, которые иногда являются подконтрольными руководителям госпредприятий. Так, например, был нанесен ущерб ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация". По данным фактам детективы Национального бюро расследовали менее пяти уголовных производств. Два дела уже переданы в суд", - говорится в сообщении.
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где хваленые набу, генпрокурор?
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