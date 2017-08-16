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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Полтавщина (505) скважина (15) Хорватия (112) Гройсман (3276) Укргаздобыча (132)

 "Экономически сильной Украине быть!" - Гройсман рассказал о контракте "Укргаздобычи" с хорватской фирмой на бурение 12 новых скважин

гройсман

Хорватская компания пробурит новые скважины на Полтавщине.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Владимир Гройсман поделился с читателями своего Фейсбук хорошей новостью.

"Укргаздобыча подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области. Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования, - пишет Гройсман, - С одной стороны, этот проект является результатом наших усилий по привлечению инвесторов и расширение делового сотрудничества с европейским бизнесом, о чем шла речь в том числе и во время моего недавнего визита в Хорватию".

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По словам Гройсмана, в то же время через такие проекты Украина усиливает собственный экономический потенциал. В данном случае - проект будет способствовать решению задачи достижения энергетической независимости за счет увеличения собственной газодобычи, которую Правительство поставило прошлого года.
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«Темпбанк» отключён от SWIFT

Российский «Темпбанк», якобы под давлением спецслужб США, отключён от системы межбанковских переводов SWIFT. Банк находится под санкциями, равно как и всё его руководство, за сотрудничество с Ираном и Сирией. «Темпбанк», работающий без малого 30 лет, в своё время открыл корреспондентские счета центробанку Ирана и нескольким крупным банкам этой страны.

Позавчера сообщалось, что парламент Ирана одобрил финансирование ядерной программы и обеспечение деятельности Корпуса стражей Исламской революции за рубежом. Это они назвали «ответом на авантюризм и санкции США».

Имеем прецедент отключения любого российского банка. Сам банк и Центробанк РФ ситуацию никак не комментируют.
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"Я вас научу, как управлять страной",- Гройсман
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А чому Хорвати а не Німці, Французи, Британці чи досвідчені в цьому Норвежці???
З Хорватами простійше домовитися за відкат та "деребан"??? Щось не чув що Хорвати лідери в цій галузі.... :/
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Німці? Ти про таких, як Сіменс, що відкатів ніц не бере?
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І енергетичну незалежність від рашки зменшимо- остогидло кожної зими замерзати насмерть, а навесні розморожуватися.
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новость и правда хорошая. Только вот хочется все же понять - это некое разовое явление или часть кем-то и как-то утвержденной программы? Огласите весь список, пожалуйста (с)
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Вже оголосили- курс на енергетичну незалежність України.
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да-да, конечно, общее направление понятно, вот только что там с планом его реализации, он есть или мы живем как дикари, которые ждут, когда боги погоду пошлют, вот что понять хочется
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Акуеть...
Самая супер "нью технолоджи" єнд КО по добыче..Crosco Integrated Drilling & Well Services Lt
Хрюйсман неужели ты "хвидарок" настолько уверен в своих 100-та жизнях идульгированых тебе соевой КО....
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Интересно,в Украине есть(уже очень давно) ВУЗы готовящие подобного рода специалистов.Есть бурение,как газовое,так и нефтяное.Есть собственные скважины от Западной до Восточных границ.Масса НАШИХ Украинских специалистов работает на кацапов именно в данной сфере.А не заплатить ли НАШИМ? А не пробурят ли они не хуже?А не приедут ли к адекватной зарплате из рф в Украину?А не останутся ли эти деньги в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Экономически сильной Украине быть!" - Гройсман рассказал о контракте "Укргаздобычи" с хорватской фирмой на бурение 12 новых скважин
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