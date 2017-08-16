 "Экономически сильной Украине быть!" - Гройсман рассказал о контракте "Укргаздобычи" с хорватской фирмой на бурение 12 новых скважин

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Владимир Гройсман поделился с читателями своего Фейсбук хорошей новостью.
"Укргаздобыча подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области. Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования, - пишет Гройсман, - С одной стороны, этот проект является результатом наших усилий по привлечению инвесторов и расширение делового сотрудничества с европейским бизнесом, о чем шла речь в том числе и во время моего недавнего визита в Хорватию".
По словам Гройсмана, в то же время через такие проекты Украина усиливает собственный экономический потенциал. В данном случае - проект будет способствовать решению задачи достижения энергетической независимости за счет увеличения собственной газодобычи, которую Правительство поставило прошлого года.
744 11
"Информация по "Южмашу" является четкой провокацией против Украины", - Гройсман о якобы продаже ракетных двигателей КНДР(64)
Очередь в детсады в Украине составляет 65 тыс. детей, до 2020 ее не будет, - Гройсман(54)
В проекте госбюджета на 2018 год Кабмин будет предлагать очередное повышение зарплат учителям, - Гройсман(37)
Гройсман провел встречу со спецпосланником правительства Германии по вопросам децентрализации Мильбрадтом. ФОТО(28)
МастерА языка(0)
Гройсман завтра посетит Днепропетровскую область(35)
Порядок в стране надо наводить не от случая к случаю, а системно и последовательно, - Гройсман ответил на жалобы о медленном ремонте трасс(83)
Российский «Темпбанк», якобы под давлением спецслужб США, отключён от системы межбанковских переводов SWIFT. Банк находится под санкциями, равно как и всё его руководство, за сотрудничество с Ираном и Сирией. «Темпбанк», работающий без малого 30 лет, в своё время открыл корреспондентские счета центробанку Ирана и нескольким крупным банкам этой страны.
Позавчера сообщалось, что парламент Ирана одобрил финансирование ядерной программы и обеспечение деятельности Корпуса стражей Исламской революции за рубежом. Это они назвали «ответом на авантюризм и санкции США».
Имеем прецедент отключения любого российского банка. Сам банк и Центробанк РФ ситуацию никак не комментируют.
Ответить
Ответить
Ответить
З Хорватами простійше домовитися за відкат та "деребан"??? Щось не чув що Хорвати лідери в цій галузі.... :/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Самая супер "нью технолоджи" єнд КО по добыче..Crosco Integrated Drilling & Well Services Lt
Хрюйсман неужели ты "хвидарок" настолько уверен в своих 100-та жизнях идульгированых тебе соевой КО....
Ответить
Ответить