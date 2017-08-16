 "Экономически сильной Украине быть!" - Гройсман рассказал о контракте "Укргаздобычи" с хорватской фирмой на бурение 12 новых скважин





Как передает Цензор.НЕТ , премьер-министр Владимир Гройсман поделился с читателями своего Фейсбук хорошей новостью.

"Укргаздобыча подписала два контракта с хорватской Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd на бурение двенадцати новых скважин в Полтавской области. Это первый в истории крупнейшей газодобывающей компании Украины проект, который выполняет иностранный подрядчик с применением суперсовременного бурового оборудования, - пишет Гройсман, -

С одной стороны, этот проект является результатом наших усилий по привлечению инвесторов и расширение делового сотрудничества с европейским бизнесом, о чем шла речь в том числе и во время моего недавнего визита в Хорватию".

По словам Гройсмана, в то же время через такие проекты Украина усиливает собственный экономический потенциал. В данном случае - проект будет способствовать решению задачи достижения энергетической независимости за счет увеличения собственной газодобычи, которую Правительство поставило прошлого года.