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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2511) избиение (11168) Луценко (7074) Порошенко (13557) Яценюк (8446) Найем (384) Шабунин (92)

 Найем об обвинениях Шабунину: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича"

шабунин

Нардеп Мустафа Найем заявил, что Филимоненко, которого ударил Шабунин, не является журналистом, соответственно Шабунина не стоит обвинять в нападении на журналиста, а применить другую статью.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы помните, во времена Виктора Януковича был такой веселый персонаж Алексей Дурнев, которому после долгих преследований тогда еще лидер оппозиции Арсений Яценюк обещал (цитата) "засунусть мокрвоку в ж..пу". И хотя господин Дурнев тогда называл себя журналистом, мы все понимали, что это не так - человек выполнял работу, за которую заплатили, так бывает, но к журналистике это никакого отношения не имело. Понимал это и Петр Порошенко, и Арсен Аваков, и Арсений Яценюк. Генпрокурор Юрий Луценко тогда сидел в тюрьме, но, уверен, как бывший журналист, тоже прекрасно понимал разницу между наемным троллем и работником СМИ. Но прошло всего три года после Майдана, и оказалось, что ментальная "морковка Дурнева" таки изнасиловала мозги бывшей оппозиции прорвавшейся к власти", - заявил нардеп.

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"Сегодня появилась информация о том, что Виталию Шабунину завтра предъявят обвинение в "умышленном нанесении повреждений средней тяжести журналисту при выполнении им законной профессиональной деятельности". Для тех, кто не в курсе, несколько месяцев назад Виталий действительно ударил некоего Всеволода Филимоненко. Господин Филимоненко ожидаемо сразу обратился в полицию, где также ожидаемо было открыто уголовное производство по факту избиения "журналиста". Казалось бы, обычная банальная ситуация. Но в действительности это индикатор маразма и абсурда, который воцарился в стране, потакаемый первыми лицами государства. Суть в том, что господин Филимоненко не журналист. Я не считаю правильным кого-либо бить, не уверен, что сам бы сдержался в той ситуации, но черт возьми, Филимоенкно не журналист. Расследуйте, наказывайте, но не надо шить сюда журналистику", - отметил Найем.

"Возникший конфликт никак не препятствовал молодому человеку с микрофоном заниматься своей работой, но эта работа - не журналистка. Он четко занимался своим делом - троллил и провоцировал, делал это точно не за гонорары и точно не по заданию редактора. Журналист ли господин Филимоненко? Формально - да. но по сути и по факту, конечно же, нет. Потому что напечатанное на принтере удостовренеие с печатью не делает тебя журналистом", - пояснил он.

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"По этой логике, если признать господина Филимоненко журналистом, то Петра Порошенко придется задним числом признать преступником, в отношении компаний которого еще при Клименко были возбуждены десятки уголовных дел за неуплату налогов. Будущий президент тогда ходил по эфирам и требовал признать себя жертвой репрессий по фейковым делам. Если Филимоненко журналист, то Арсен Аваков - формально бывший обвиняемый в нарушении ч. 2 ст. 364 - злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. Если господин Филимоненко журналист, то Юрий Луценко - зэк. Ведь формально по нему тоже были дела и та же оппозиция справедливо требовала признать дела против него надуманными. Ситуацию можно довести и до полного абсурда. Если Филимоненко журналист, то Виктора Януковича надо возвращать, потому что он до сих пор считает себя президентом, а Александра Турчинова - самозванцем. Более того, у Януковича больше прав называться президентом, чем у Филимоненко журналистом! Потому что Янукович хоть когда-то исполнял такие функции, а господин Филимоненко - никогда. И напоследок. Если, все-таки, Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича. Пока формально, конечно, но есть риск, что все больше и больше по сути", - резюмировал Найем.
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// порошенко відзначається від януковича тільки вишиванкою
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АХ-ХА-ХА-ХА-ХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вотку не пил, не воровал, протестантов не убивал, корупционную пирамиду не возводил, бабла у рашки не занимал, иностранные войска на донбас не приглашал, курс гривни за счет звр не сдерживал, армию хуйлу не распродавал, а только бегал по пенечкам и разводил страусов!!!!!!!!!!!! е@ать, вы конченые золотые рыбки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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короткая память...за три года люди напрочь забыли эпоху янучары.
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А що, в когось ще залишилися якісь сумніви? Ще не відомо що гірше Бандюган чи Барига.
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мешают власти и бывшей власти такие люди как Шабунин и они их убирают любыми способами и не гнушаются ни чем.
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Ну, то, что сказал найем, не стоит воздуха, по которому передался звук. А мажора шабунина таки стоило бы копнуть! Все наши т.н. "барцыскарупцией" - либо полноправные члены касты, либо в активной фазе процесса вступления в неё.
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От сейчас пашинский угорает: "шабунин - лошара!...Я с пистолета чувака до инвалидности расстрелял и мне ничего, а этот - ляща дрочиле дал и - под суд!"...
Найем об обвинениях Шабунину: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича" - Цензор.НЕТ 9199
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Избиение журналиста с нанесением повреждений средней тяжести в данном случае звучит слишком предвзято и не объективно.
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Мдааа, память у людей и вправду короткая, янукович - убийца,позвавший войну и смерть в Украину,даже в УК вора с мокрушником ровнять - мезольянс.
Так что? Возвращаем овоща? Вот Наем иже с ним возрадуются..., мигом вспомните и расстрел людей на Майдане и золотьіе унитазьі и бриллиантовьіх прокуроров.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНайем об обвинениях Шабунину: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича"
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