 Найем об обвинениях Шабунину: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП) Мустафа Найем, передает Цензор.НЕТ.
"Если вы помните, во времена Виктора Януковича был такой веселый персонаж Алексей Дурнев, которому после долгих преследований тогда еще лидер оппозиции Арсений Яценюк обещал (цитата) "засунусть мокрвоку в ж..пу". И хотя господин Дурнев тогда называл себя журналистом, мы все понимали, что это не так - человек выполнял работу, за которую заплатили, так бывает, но к журналистике это никакого отношения не имело. Понимал это и Петр Порошенко, и Арсен Аваков, и Арсений Яценюк. Генпрокурор Юрий Луценко тогда сидел в тюрьме, но, уверен, как бывший журналист, тоже прекрасно понимал разницу между наемным троллем и работником СМИ. Но прошло всего три года после Майдана, и оказалось, что ментальная "морковка Дурнева" таки изнасиловала мозги бывшей оппозиции прорвавшейся к власти", - заявил нардеп.
"Сегодня появилась информация о том, что Виталию Шабунину завтра предъявят обвинение в "умышленном нанесении повреждений средней тяжести журналисту при выполнении им законной профессиональной деятельности". Для тех, кто не в курсе, несколько месяцев назад Виталий действительно ударил некоего Всеволода Филимоненко. Господин Филимоненко ожидаемо сразу обратился в полицию, где также ожидаемо было открыто уголовное производство по факту избиения "журналиста". Казалось бы, обычная банальная ситуация. Но в действительности это индикатор маразма и абсурда, который воцарился в стране, потакаемый первыми лицами государства. Суть в том, что господин Филимоненко не журналист. Я не считаю правильным кого-либо бить, не уверен, что сам бы сдержался в той ситуации, но черт возьми, Филимоенкно не журналист. Расследуйте, наказывайте, но не надо шить сюда журналистику", - отметил Найем.
"Возникший конфликт никак не препятствовал молодому человеку с микрофоном заниматься своей работой, но эта работа - не журналистка. Он четко занимался своим делом - троллил и провоцировал, делал это точно не за гонорары и точно не по заданию редактора. Журналист ли господин Филимоненко? Формально - да. но по сути и по факту, конечно же, нет. Потому что напечатанное на принтере удостовренеие с печатью не делает тебя журналистом", - пояснил он.
"По этой логике, если признать господина Филимоненко журналистом, то Петра Порошенко придется задним числом признать преступником, в отношении компаний которого еще при Клименко были возбуждены десятки уголовных дел за неуплату налогов. Будущий президент тогда ходил по эфирам и требовал признать себя жертвой репрессий по фейковым делам. Если Филимоненко журналист, то Арсен Аваков - формально бывший обвиняемый в нарушении ч. 2 ст. 364 - злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия. Если господин Филимоненко журналист, то Юрий Луценко - зэк. Ведь формально по нему тоже были дела и та же оппозиция справедливо требовала признать дела против него надуманными. Ситуацию можно довести и до полного абсурда. Если Филимоненко журналист, то Виктора Януковича надо возвращать, потому что он до сих пор считает себя президентом, а Александра Турчинова - самозванцем. Более того, у Януковича больше прав называться президентом, чем у Филимоненко журналистом! Потому что Янукович хоть когда-то исполнял такие функции, а господин Филимоненко - никогда. И напоследок. Если, все-таки, Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича. Пока формально, конечно, но есть риск, что все больше и больше по сути", - резюмировал Найем.
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Так что? Возвращаем овоща? Вот Наем иже с ним возрадуются..., мигом вспомните и расстрел людей на Майдане и золотьіе унитазьі и бриллиантовьіх прокуроров.
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