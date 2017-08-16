 Террористы "ДНР" под контролем российских "инструкторов" готовят "антиснайперские группы", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
"По распоряжению командования "1-го АК ДНР", в двух бригадах и трех отдельных батальонах из состава данного "армейского корпуса" проводится отбор и подготовка личного состава для формирования так называемых "антиснайперских групп". Процесс осуществляется под контролем и руководством группы "инструкторов" из состава частей спецназа ГРУ ГШ РФ (порядка 10 человек, прибыли в Донецк из Ростова-на-Дону (РФ) специально для выполнения данной задачи). Данный процесс инициирован российскими кураторами в штабе "1-го АК ДНР", обеспокоенными "… активностью снайперов ВСУ на переднем крае, вооруженных современными снайперскими комплексами западного производства, что уже привело к неоправданному увеличению потерь в подразделениях, обороняющихся в первом эшелоне…"," - написал он.
Также Тымчук отметил, что для данных "антиснайперских групп" ожидаются целевые поставки российских снайперских винтовок ВССК "Выхлоп" (6С8), добавив, что на данный момент как минимум 8 таких винтовок уже применяются в составе российских ДРГ в зоне АТО.
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