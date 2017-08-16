EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  1110  4
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (6752) снайперы (272) Тымчук (1502)

 Террористы "ДНР" под контролем российских "инструкторов" готовят "антиснайперские группы", - ИС

иконка

Боевики "ДНР" проводят отбор и подготовку личного состава для формирования так называемых антиснайперских групп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС), нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

"По распоряжению командования "1-го АК ДНР", в двух бригадах и трех отдельных батальонах из состава данного "армейского корпуса" проводится отбор и подготовка личного состава для формирования так называемых "антиснайперских групп". Процесс осуществляется под контролем и руководством группы "инструкторов" из состава частей спецназа ГРУ ГШ РФ (порядка 10 человек, прибыли в Донецк из Ростова-на-Дону (РФ) специально для выполнения данной задачи). Данный процесс инициирован российскими кураторами в штабе "1-го АК ДНР", обеспокоенными "… активностью снайперов ВСУ на переднем крае, вооруженных современными снайперскими комплексами западного производства, что уже привело к неоправданному увеличению потерь в подразделениях, обороняющихся в первом эшелоне…"," - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Оккупанты маскируют "Грады" на Донбассе под грузовики с надписью: "Осторожно, дети на дорогах", - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Также Тымчук отметил, что для данных "антиснайперских групп" ожидаются целевые поставки российских снайперских винтовок ВССК "Выхлоп" (6С8), добавив, что на данный момент как минимум 8 таких винтовок уже применяются в составе российских ДРГ в зоне АТО.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Видно наши снайпера их качественно мочат раз такие действия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы "ДНР" под контролем российских "инструкторов" готовят "антиснайперские группы", - ИС
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти