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Все про:Иран (453) ООН (2160) США (13227) ядерное оружие (496) ядерная безопасность (253)

 Постпред США в ООН об угрозах Ирана выйти из ядерного соглашения: "Нельзя позволить им держать весь мир в заложниках"

хейли

Никки Хейли отметила, что Иран должен нести ответственность за "запуск ракет, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушение резолюций Совета Безопасности".

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли прокомментировала угрозу президента Ирана Хасана Роухани относительно возможного выхода страны из ядерное соглашение "в течение нескольких часов", если Вашингтон наложит новые санкции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом она заявила во вторник, 15 августа, передает Reuters.

Хейли отметила, что Иран должен нести ответственность за "запуск ракет, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушение резолюций Совета Безопасности".

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"Нельзя позволить Ирану использовать ядерную сделку, чтобы удерживать мир в заложниках... Ядерное соглашение не должно становиться настолько важным, чтобы его расторжение имело глобальные последствия", - сказала посол и добавила, что новые санкции США не имеют отношения к ядерному соглашению Ирана.

На следующей неделе Хейли отправится в Вену, чтобы обсудить ядерную программу Ирана.
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Сколько можно бороться с последствиями? Давно пора устранить причину.
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Ну так предложите им Будапештский меморандум - 2. Нет? А что так?
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Радует, что внешняя политика США опять стала такой, как нужно. Они противостоят всем бесноватым на всех фронтах. И результаты будут - это уже доказано историей.
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Зрите в корень. Ето все колотит Рашка. Она все делает, создает конфликты, делает терракты, раздает всем оружие в том числе и ядерное и все ето делается только для того чтобы кремль просили сесть за стол переговоров и чтобы кремль успокоил своих вассалов... Хочешь убить гидру руби ей голову (тоесть кремль) а не дерись с ее хвостом.
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Вся беда в том, что толлерастьі всегда машут кулаками после драки.
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