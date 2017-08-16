 Постпред США в ООН об угрозах Ирана выйти из ядерного соглашения: "Нельзя позволить им держать весь мир в заложниках"

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли прокомментировала угрозу президента Ирана Хасана Роухани относительно возможного выхода страны из ядерное соглашение "в течение нескольких часов", если Вашингтон наложит новые санкции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом она заявила во вторник, 15 августа, передает Reuters.
Хейли отметила, что Иран должен нести ответственность за "запуск ракет, поддержку терроризма, пренебрежение правами человека и нарушение резолюций Совета Безопасности".
"Нельзя позволить Ирану использовать ядерную сделку, чтобы удерживать мир в заложниках... Ядерное соглашение не должно становиться настолько важным, чтобы его расторжение имело глобальные последствия", - сказала посол и добавила, что новые санкции США не имеют отношения к ядерному соглашению Ирана.
На следующей неделе Хейли отправится в Вену, чтобы обсудить ядерную программу Ирана.
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