 За долги по коммуналке оккупанты на Донбассе отбирают у населения 20% соцвыплат, - ГУР

"В августе лица, имеющие такую ​​задолженность, получили на 20 процентов меньше средств по сравнению с прошлым месяцем. При этом, оккупационные российские власти заблаговременно не предупредили "должников", которые узнали об ограничении только после недополучения части социальных выплат", - сказано в сообщении.