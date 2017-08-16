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 Политика Украины
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 За долги по коммуналке оккупанты на Донбассе отбирают у населения 20% соцвыплат, - ГУР

разведка

Террористы даже не предупредили людей о штафных санкциях.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, оккупационная власть Донбасса усиливает меры по экономии "бюджетных" средств, в том числе за счет сокращения финансирования социальных программ.

В частности, "власть ДНР" под предлогом решения проблемы задолженности жителями временно оккупированных территорий за оплату коммунальных услуг ввела практику изъятия части их социальных выплат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели зафиксировали активизацию передвижения военной техники террористов на Донбассе, - ОБСЕ

"В августе лица, имеющие такую ​​задолженность, получили на 20 процентов меньше средств по сравнению с прошлым месяцем. При этом, оккупационные российские власти заблаговременно не предупредили "должников", которые узнали об ограничении только после недополучения части социальных выплат", - сказано в сообщении.
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Ці засранці і зараз доять Україну. Якщо у вчителів, лікарів, простих робітників пенсії 1500-3000грн, то у шахтарів і металургів по 10000грн. І наші уроди-чиновники і далі платять пенсії лугандонцям, замість того щоб послати нахєр...
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Такі закони чиновники написали? Чи хто? І хто тоді "уроди"?
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паразитизм - основное занятие москальской орды и ее ордила, именно это они и пытаются прикрыть названием "русский мир", дополнительно решая задачу по извращению того, что связано с именем Руси.
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А кто не помнил? Может понаехавшие на Донбасс из россии, которые теперь прикидываются украинцами?
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А может те, кто направил авиацию на Донецк 26 мая 2014 года? 30 гражданских тогда убили
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Как дойдут до Лондона-получат компенсацию.
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Наши на Луганщине орочий танчик зашкварили.
ОБСЕ видело

За долги по коммуналке оккупанты на Донбассе отбирают у населения 20% соцвыплат, - ГУР - Цензор.НЕТ 1765
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Тоесть Украина им платит пенсии и пособия а террористы их отбирают? Ето фактически Украина а точнее украинское правительство финансирует терроризм.
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В Днепре пенсионер распространял в супермаркете антигосударственные листовки
За долги по коммуналке оккупанты на Донбассе отбирают у населения 20% соцвыплат, - ГУР - Цензор.НЕТ 4374
13 августа около 6 часов вечера спецлинии 102 поступил вызов - в одном из супермаркетов на улице Пастера сотрудники обнаружили лицо, которое распространяло пропагандистские антигосударственные материалы с запрещенной символикой. Патрульные немедленно прибыли на место происшествия и задержали неизвестного. Им оказался 66-летний мужчина. Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу для более детального рассмотрения дела и изъятие листовок.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра.
Также на место происшествия прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. По предварительной информации, гражданин неоднократно распространял незаконные агитационные листовки. По этому поводу от неравнодушных граждан и руководства магазина поступали обращения. Однако задержать и установить его личность не удавалось, так как он быстро покидал место совершения правонарушения.
Задержанного мужчину доставили в Центральный участок полиции, а также составили протокол по ст.173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) и ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). http://most-dnepr.info/news/crime/150731.htm
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Платить нужно везде, но сам факт, что без суда могут забрать выплаты говорит о рабской сущности этого убогого образования - "лднр". Сегодня забрали без предупреждения 20%, а завтра квартиру и жизнь.
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Офшорный хряк ручками своей лучшей банкиршы Облигации-вечно-отпускной внес законопроект по списыванию долгов за ЖКХ с банковских счетов и карт украинцев. И не 20%, как лугандоны, а всего, что выгребут. О какой сущности это говорит? Главному управлению разведки иногда надо читать родные шоколадные законодательные инициативы перед тем как возмущаться действиями коллег-оккупантов
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Ну я в разведке не работаю, в отличие от Вас. Поэтому и не знал, хотя законопроект не приняли и правила и законы не говорят о рабстве, в отличие от просто волюнтаристски отнятых деньгах.
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Ниче,оне привьікши, им под каждьім под кустом, там готов и стол ,и дом.

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В Украине , никого не предупредив, людей лишили субсидий при наличии даже копеечной задолженности по фиктивным данным.
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Я давно писал, что субсидии зло. Все мои родственники в Киеве отказались от субсидий, даже моя мать, которая давно разменяла девятый десяток.
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Хм... а если квартплата равняется доходу (пенсии) или более его?
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Любая власть зло, но ее нужно воспитывать и одергивать. Когда 80% сидят на субсидиях и этому радуются, то дальше развиваться не выйдет.
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Интересно, наверное люди по собственной воле отказались от высокооплачиваемых работ, чтобы субсидии получать??!
Или у нас можно иметь какой-то успешный бизнес без того, чтобы его не отдали?!
Поотжимали у людей всё, теперь и квартиры отжимают.
Люди бегут из страны 😈
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа долги по коммуналке оккупанты на Донбассе отбирают у населения 20% соцвыплат, - ГУР
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