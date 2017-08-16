 За долги по коммуналке оккупанты на Донбассе отбирают у населения 20% соцвыплат, - ГУР

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МОУ, оккупационная власть Донбасса усиливает меры по экономии "бюджетных" средств, в том числе за счет сокращения финансирования социальных программ.
В частности, "власть ДНР" под предлогом решения проблемы задолженности жителями временно оккупированных территорий за оплату коммунальных услуг ввела практику изъятия части их социальных выплат.
"В августе лица, имеющие такую задолженность, получили на 20 процентов меньше средств по сравнению с прошлым месяцем. При этом, оккупационные российские власти заблаговременно не предупредили "должников", которые узнали об ограничении только после недополучения части социальных выплат", - сказано в сообщении.
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ОБСЕ видело
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13 августа около 6 часов вечера спецлинии 102 поступил вызов - в одном из супермаркетов на улице Пастера сотрудники обнаружили лицо, которое распространяло пропагандистские антигосударственные материалы с запрещенной символикой. Патрульные немедленно прибыли на место происшествия и задержали неизвестного. Им оказался 66-летний мужчина. Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу для более детального рассмотрения дела и изъятие листовок.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу патрульной полиции Днепра.
Также на место происшествия прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. По предварительной информации, гражданин неоднократно распространял незаконные агитационные листовки. По этому поводу от неравнодушных граждан и руководства магазина поступали обращения. Однако задержать и установить его личность не удавалось, так как он быстро покидал место совершения правонарушения.
Задержанного мужчину доставили в Центральный участок полиции, а также составили протокол по ст.173-3 КУоАП (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) и ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан). http://most-dnepr.info/news/crime/150731.htm
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Или у нас можно иметь какой-то успешный бизнес без того, чтобы его не отдали?!
Поотжимали у людей всё, теперь и квартиры отжимают.
Люди бегут из страны 😈
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