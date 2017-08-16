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 Политика Украины
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Все про:КНДР (279) спецслужбы (353) Высоцкий Сергей (37)

 Публикация в NYT об украинских двигателях в КНДР выглядит как упреждающий удар от РФ, - нардеп Высоцкий

высоцкий

История с публикацией о возможной поставке украинских двигателей в КНДР выглядит, как упреждающий удар от Службы внешней разведки России в связи с тем, что ожидается публикация реального источника снабжения северокорейского режима ракетными двигателями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на странице в Facebook парламентарий от "Народного фронта" Сергей Высоцкий. Приводим его текст полностью.

"На наше счастье, стратегические ракетные технологии - это сфера деятельности не столько политиков, сколько спецслужб. Можно написать, даже в NYT, сто статьей о том, как Украина вооружила Северную Корею газотурбинными танками на шасси "Таврии", продвигала в президенты США кота Гарфилда или планировала нанести ядерный удар по Сыктывкару. Эти публикации не повлияют на принятие решений американским политическим руководством, так как в основе этих решений лежат не только распечатки от пресс-службы, но и распечатки от спецслужбы.

Иными словами, после выхода статьи о ракетах, американское разведсообщество выдаст для потребителей своей информации совершенно секретное memo, в котором опишет почему написанное там - это полный bullshit. Предполагаю, в этом memo также будет упомянут и российский "Энергомаш". И вообще вся эта история с публикацией выглядит как упреждающий удар от СВР России в связи с тем, что ожидается публикация реального источника снабжения режима Кимов двигателями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рейтерс" опровергла информацию "Нью-Йорк Таймс": Северная Корея не нуждается в закупках ракетных двигателей

Да, политическая система США сталкивается со своими проблемами, однако институты спецслужб там не оторваны от процесса принятия политических решений. Предоставление точной информации, на основе которой такие решения принимаются - одна из основных их функций и обязанностей спецслужб. Обязанность политического руководства - считаться с этой информацией и с рекомендациями спецслужб.

Проблема архитектуры нашего государства в том, что спецслужбы оторваны от принятия решений. Они рассматриваются украинским политическим руководством в качестве исполнителей его воли, а не в качестве советников, чьи рекомендации стоит выполнять. Хорошая спецслужба - как врач. Выписывает рецепт и говорит о последствиях игнорирования болезни. Наши же президенты как правило либо не прислушиваются, либо начинают рассказывать врачу, как ему лечить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Южмаше" нет технологий для изготовления двигателей, якобы переданных в КНДР, - КБ "Южное"

Системный кризис государства начинается тогда, когда у его руководства заваливается горизонт принятия решений. Расширить этот горизонт может только адекватная информация и адекватный прогноз. Когда решения вырабатываются не благодаря усилиям государственных институтов, а благодаря третьему стакану вискаря в кругу "любих друзів" - жди беды.

А спецслужбы? Видя такую невостребованность начинают деградировать. Мотивированные, высокоорганизованный люди, не видя адекватных задач от государства, уходят. Оставшиеся начинают борьбу с биткоином, и "работу" на себя".

Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею, а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.




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Так может грицак на х@й пойдёт? А,забыл-сначала ж пэця должен.
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Тобто СБУ не докладає Висоцькому свою аналітику, лише про третій стакан віскаря докладає, угумс...
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Почти все бляди высказались, Надя только молчит.
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Столько анлитегов и никто толком не читал эту статью ))) а вот в ней как раз говорится что возможно документацию по двигателям слили в 2014-2015 годах, во время неразберихи в стране, и то что шпионов корейских ловили в Украине не один раз, но прямых обвинений Украины нет! Че все пенятся?
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э-эх плядь помешали апшорки и липипецк шакалу всех корейских шипиёнов изловить ...

а ка быб груцуцка куррва не за правосеками ганялось в Мукачево и Драгобрате
тоды баб шакалада с грицуцкой оне бы дааа уберёгли всёёё
.
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псля такой проповеди однотуровае офшорко
ну как минимум лякарствие от всяк недугов

лохторату безальтернативного однатунровага сваму барыжке слягка подсабить надоть
шоба хY%ло шакалада не почернило

скидавайся лохторат на самыя справедливыя тарифы на центр.отопление и гор.водицу
бо хY%ло шакалада загнобит
.
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Да валите все на Россию, ей не привыкать, ей все равно уже хуже не будет, а можно еще Китай приписать - ему тоже по хрену!
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шо всрались)))теперь типа::валите все на нас - нам не привыкать))))))))))))))))))))))))))))))))))
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навалим когда свое дожрет, чем гадит и гадила, не переживай на этот счет, твоей орде все вернется со сторицей, в том и назначение этой выгребной ямы
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Всегда может быть хуже,чего россии и желаем.
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ХА-ХА-ХА... Слушай ты, "державный муж", сам то веришь в тот бред, что озвучиваешь? Уж поверь мне, что кацапы к этому имеют такое же отношение, как ты к колонизации Марса! Просто смиритесь, "народные шоколадники", с тем, что американцы уже решили убирать вас в Украине от "корыта" и будут использовать для этого ЛЮБЫЕ, даже очень "грязные", технологии!!! Что поделаешь, в Америке Державные Мужи звучат без кавычек, потому как являются таковыми, и посему деньги американских налогоплательщиков считать умеют превосходно! А по итогам затрат США в отношении Украины в нашей стране положение дел уже должно быть почти как в Грузии! А по факту?! А по факту, - пшик и повесившаяся вошь, а не реформы!!! Как вы там на своей "блатной фене" "базарите", - "за базар ответишь"? Вот, вот, - готовьтесь скоро отвечать "по полной", идиоты с "клептоматическими" наклонностями!!! "Дебилы, бля..."
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фу, мерзота, ты бы ладошки свои хоть изредка брил, совсем вы там в своей ольгино опустились уже
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Когда именно эти двигатели были поставлены в КНДР?
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иди репу жри лаптеногий балалайка,твое кацапье рыло за км видно даун сын осла хахаха
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Правильные слова. Добавлю. Американцы Петрухе условие поставили, чтоб до конца года была осуществлена полная перезагрузка власти - и парламентские, и президентские выборы. А это чудо хитрить начало и мульки свои мутить непонятные. Оно почему-то возомнило себя хитрее всех.
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Опять тупая кремлевская многоходовочка.. Она еще больно ударить по параше. Эксперты считают. что именно педерация поставляла двигатели КНДР. Уже и сам автор статьи в "Н=Ю Таймсе" сказал , что его не правильно поняли
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виглядить як з хворої голови на здорову,
але чому мирова спільнота мовчали до сьогодні?
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"ЛЮБЫЕ, даже очень "грязные", технологии" -сфера деятельности кацапоидов.Не суетись.Хуйло просвечен уже насквозь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПубликация в NYT об украинских двигателях в КНДР выглядит как упреждающий удар от РФ, - нардеп Высоцкий
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