 Публикация в NYT об украинских двигателях в КНДР выглядит как упреждающий удар от РФ, - нардеп Высоцкий

Как передает Цензор.НЕТ , об этом пишет на странице в Facebook парламентарий от "Народного фронта" Сергей Высоцкий. Приводим его текст полностью."На наше счастье, стратегические ракетные технологии - это сфера деятельности не столько политиков, сколько спецслужб. Можно написать, даже в NYT, сто статьей о том, как Украина вооружила Северную Корею газотурбинными танками на шасси "Таврии", продвигала в президенты США кота Гарфилда или планировала нанести ядерный удар по Сыктывкару. Эти публикации не повлияют на принятие решений американским политическим руководством, так как в основе этих решений лежат не только распечатки от пресс-службы, но и распечатки от спецслужбы.Иными словами, после выхода статьи о ракетах, американское разведсообщество выдаст для потребителей своей информации совершенно секретное memo, в котором опишет почему написанное там - это полный bullshit. Предполагаю, в этом memo также будет упомянут и российский "Энергомаш". И вообще вся эта история с публикацией выглядит как упреждающий удар от СВР России в связи с тем, что ожидается публикация реального источника снабжения режима Кимов двигателями.Да, политическая система США сталкивается со своими проблемами, однако институты спецслужб там не оторваны от процесса принятия политических решений. Предоставление точной информации, на основе которой такие решения принимаются - одна из основных их функций и обязанностей спецслужб. Обязанность политического руководства - считаться с этой информацией и с рекомендациями спецслужб.Проблема архитектуры нашего государства в том, что спецслужбы оторваны от принятия решений. Они рассматриваются украинским политическим руководством в качестве исполнителей его воли, а не в качестве советников, чьи рекомендации стоит выполнять. Хорошая спецслужба - как врач. Выписывает рецепт и говорит о последствиях игнорирования болезни. Наши же президенты как правило либо не прислушиваются, либо начинают рассказывать врачу, как ему лечить.Системный кризис государства начинается тогда, когда у его руководства заваливается горизонт принятия решений. Расширить этот горизонт может только адекватная информация и адекватный прогноз. Когда решения вырабатываются не благодаря усилиям государственных институтов, а благодаря третьему стакану вискаря в кругу "любих друзів" - жди беды.А спецслужбы? Видя такую невостребованность начинают деградировать. Мотивированные, высокоорганизованный люди, не видя адекватных задач от государства, уходят. Оставшиеся начинают борьбу с биткоином, и "работу" на себя".Напомним, 14 августа на сайте американской ежедневной газеты "The New York Times" была опубликована статья с заголовком " Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом, говорят исследователи ". В статье со ссылкой на исследование специалиста по ракетным вопросам в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говорится, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонный и авиакосмический комплексы не поставляли оружия и военных технологий в Северную Корею , а распространяемая некоторыми иностранными СМИ ложная информация о якобы передаче "Южмашем" ракетных технологий КНДР, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами.