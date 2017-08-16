 Судя по всему, диалог с КНДР в ближайшее время не начнется, - Госдеп США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Им нужно сделать серьезные шаги в сторону денуклеаризации. Пока мы этого не видим", - сказала она на брифинге, объясняя, при каких условиях США будут готовы к переговорам с Пхеньяном.
При этом Нойерт заверила, что в КНДР "знают, что им нужно сделать (для возобновления диалога. - Ред.)".
На уточняющий вопрос журналиста она подтвердила, что одного лишь отказа Северной Кореи от плана запуска ракет в сторону Гуама в данном случае недостаточно.
Представитель Госдепа подчеркнула, что диалог с КНДР, "судя по всему, в ближайшее время не начнется".
Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.
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Т.ч. ждемс очередного витка "деТеррора" апосля ...."двупалоцЕнтного Цвентября"... только уже в обличии корейского "апендикса"...
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Есть полнейшая уверенность, что такие меры, если они не бутафорские, перечеркнут любую "ракетно-ядерную" программу. Куда без валюты? Никуда.
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