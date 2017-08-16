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Все про:Госдепартамент США (659) КНДР (279) США (13227) Нойерт (3)

 Судя по всему, диалог с КНДР в ближайшее время не начнется, - Госдеп США

госдеп

Администрация США будет готова к диалогу с КНДР, когда увидит серьезные шаги Пхеньяна в сторону отказа от ядерного оружия, заявила во вторник представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Им нужно сделать серьезные шаги в сторону денуклеаризации. Пока мы этого не видим", - сказала она на брифинге, объясняя, при каких условиях США будут готовы к переговорам с Пхеньяном.

При этом Нойерт заверила, что в КНДР "знают, что им нужно сделать (для возобновления диалога. - Ред.)".

На уточняющий вопрос журналиста она подтвердила, что одного лишь отказа Северной Кореи от плана запуска ракет в сторону Гуама в данном случае недостаточно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом Украина придерживалась резолюций ООН и предотвращала отправку запрещенных материалов, - Госдеп о ракетном скандале с КНДР

Представитель Госдепа подчеркнула, что диалог с КНДР, "судя по всему, в ближайшее время не начнется".

Напомним, 28 июля КНДР осуществила очередной тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты и заявила, что теперь ее ракеты с ядерным оружием способны достигать материковой части Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в том случае, если она будет продолжать угрожать США своими межконтинентальными ракетами.


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Пат чи пауза? Не буде КНДР знищувати свою ядерну зброю- вона ж не Україна.
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Як де??? "частково" на території пустелі де панує білдоголовий орел....
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Северная Корея откладывает ядерный удар по базе США на Гуаме ссылаясь на необходимость "проанализировать ситуацию"...

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Ну как бе Ын попробовал что получается если от мелкого шантажа перейти к крупному. Понял что больше ништяков не будет, а появляется неиллюзорный шанс быть ликвидированным. И ессно, включил заднюю. Но есть у таких маневров один серьезный недостаток. Иногда после подобного принимается решение, что прикончить тебя будет дешевле, чем годами терпеть твои выходки, и тогда включать заднюю уже позняк, тебя удушат даже если ты потом будешь только белые хризантемы нюхать.
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Конечно, у КНДР подстава хорошая, но тем не менее....Учитесь
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не имея поддержки роССии, корейский диктатор не омелился бы на такие громкие заявления. Горила помогла мартышке иметь ядерное оружие, а мартышка им всех пугает и дразнит слона.
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Слоном его можно будет назвать, если этот слон наступит на мартышку и задавит, а так это просто пустомеля
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Госдепу - ....А любой SUPRISE должен быть хорошо упакован!!! Другими словами, если Совбез ООН установил санкции, то сама ООН!!! и должна начать диалог с КНДР. Цель - гарантия безопасности от ООН взамен на прекращение программы или перевод ее под контроль МАГАТЭ. (Кстати тут вам и прецедент с Украиной) Ну а Госдеп? А все мы, вместе с Госдепом должны создавать нужный шумовой фон в этом ЭПОХИАЛЬНОМ действии. Вьоот така пьетруха.
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Да уж эта весть не первая... тем более не Цензоре...
Т.ч. ждемс очередного витка "деТеррора" апосля ...."двупалоцЕнтного Цвентября"... только уже в обличии корейского "апендикса"...
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Самое главное, что санкции на бесноватых наложены Китаем. Причём сильнейшие. Китай не только оборвал экспорт, но и импорт - отказался от покупки в Северной Корее угля, железной руды, свинца и морских продуктов.
Есть полнейшая уверенность, что такие меры, если они не бутафорские, перечеркнут любую "ракетно-ядерную" программу. Куда без валюты? Никуда.
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да какой там диалог-то, кремлядь в очередной раз мальчика с предложением купить кирпич подослала, шпана дворовая, она в любом случае шпана, методы подворотни не меняются
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Який може бути діалог з керівником Зомбіленда?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСудя по всему, диалог с КНДР в ближайшее время не начнется, - Госдеп США
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