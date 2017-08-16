 Наблюдатели зафиксировали активизацию передвижения военной техники террористов на Донбассе, - ОБСЕ

Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.
За линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения наблюдатели видели, как поблизости полигона террористов в поселке Мирное (28 км к юго-западу от Луганска. - Ред.) на грузовики-платформы загружали четыре танка (Т-72), а также заметили танк (Т-72) на прицепе-платформе на северной окраине Сорокино (бывший Краснодон, 43 км к юго-востоку от Луганска, - ред.), следовавшем в северном направлении.
Также на северной окраине Хрустального (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.) члены патруля миссии видели четыре танка (Т-72), которые передвигались на юг. По их оценкам, это были те же танки, которые наблюдатели видели ранее днем возле полигона в Мирном.
"Беспилотный летательный аппарат СММ среднего радиуса действия зафиксировал танк (Т-64) в селе Смелое (31 км к северо-западу от Луганска), расположенный там в нарушение линий отвода. На башне танка и на стволе главного орудия присутствовали следы горения, а на башне отсутствовали башенные люки, не было пулемета. Судя по наличию глубоких царапин и борозд на поверхности земли, наблюдатели пришли к выводу, что танк тащили с заблокированными гусеницами", - сказали в пресс-службе.
В оккупированной Горловке (39 км к северо‑востоку от Донецка. - Ред.) наблюдатели видели на недавно асфальтированной дороге несколько свежих следов транспортных средств военного типа.
По их оценкам, они принадлежали самоходным гаубицам и/или танкам и бронетранспортерам. "Из города следы вели в двух направлениях: в северном к Никитовскому району и в юго-западном от Горловки к въезду поселок Озеряновка (35 км к северо-востоку от Донецка, - ред.) в направлении линии соприкосновения", - отметили в пресс-службе.
15 августа беспилотник ОБСЕ зафиксировал реактивные системы залпового огня террористов на полигоне пророссийских наемников в районе оккупированного Миусинска.
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І взагалі таке враження що вони більше спостерігають за нами чим за мордером !
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