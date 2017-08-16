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 Более 1,58 млн переселенцев с Донбасса и Крыма зарегистрированы в Украине, - Минсоцполитики

беженцы переселенцы

Переселенцам уже выплатили более 1,68 млрд грн соцпомощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 15 августа 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтены 1 589 014 переселенцев или 1 278 714 семей с Донбасса и Крыма. По состоянию на 15 августа 2017 получателям помощи профинансировано 1 683 333 000 грн", - сказано в сообщении.

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А скільки з них дійсно переселилися, а не лише зареєструвалися? Хоч половина буде?
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5%
Майже всі мої знайомі-пенсіонери мають справку переселенця щоб отримувати пенсію. Мешкають на Донбасі. Мої старі не не в тому стані щоб все оформити.
На роботі лише двоє виїхали.
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По маленьким містечкам та селам та ж ситуація?
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Не знаю. В магазинах та на ринках натовпу не бачу. Нема роботи - нема грошей.
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Дякую за відповідь.
Ремарка- не переносьте висновки із лише свого оточення на всю окуповану територію.
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У моєму оточенні є люди які ненавидят сепарів та їх прихильників. Нас меншість, але ряди зростають. Але що ми можемо зробити? Чехи у 1968 році нічого не спромоглися...
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Що ви можете? Залишатися громадянами України і людьми. В першу чергу- людьми.
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Ты работаешь на оккупантов,кормишь армию захватчиков.

+++++
++++++
злой крот и Люцифер
Прошу вас обоих прекратить провокационные взаимные оскорбления.
Забаню.
Администратор форума.
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А ты знаешь сколько не регистрируются,потому что им не положена помощь, и бумажка переселенца им нах не нужна?В моей семье из 7-ми человек,зарегистрирована только теща пенсионерка,а шестеро живем без этих сраных бумажек.
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Не потрібна- то не потрібна. Чому таке відношення до документу про реєстрацію- він тобі муляє чимось?
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Спроси о номерах набитых фашистами узникам конц лагерей,они им муляют?
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То територія не окупованої частини України для тебе концтабір? Дивна асоціація...

А тоді що для тебе окупована частина? Аж цікаво стало...
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Справка выданная Гражданину Украины,о том что он Гражданин,это что за муйня? Чего ты не получаешь такие справки,а переселенцы должны? Мы для вас кто?Зато ты в десна долбиш Люца,который живет и работает в Лугандоне на оккупанта,кормит солдат Кацапской армии.
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Ще раз повторю- ти нічого не повинен. Не хочеш- не отримуй.
Для мене всі громадяни України однакові в своїх правах та обов'язках, де б вони не жили. ВСІ!
Хто "ми"? Ви такі ж громадяни, як і ті, що знаходяться на окупованій території.
А от твоя риторика про Люцифера слово в слово повторює риторику "совєцкой" пропаганди часів Другої Світової- що всі, хто залишився на окупованій території чи потрапив у полон, вороги.
Подумай над цим. Не забудь при цьому, що люди- різні. І мають право бути різними.
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По перше,у Другу Світову люди не мали можливості виїхати з окупації,подруге,колоборантів які співпрацювали з окупантами знищували,люц колоборант.
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І зараз не всі мають таку можливість. Прикладів- тисячі.
Ти ненавидиш тих, хто не виїхав, лише за те, що вони залишилися а ти виїхав?
А з колоборантами будуть компетентні органи розбиратися, не ти і не я.
І не в інеті.
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Таку можливість мають усі,не расказуй мені переселенцю про можливості.Люц тримаєтся за свою хатинку,та за порося яке держе у сарайчику,за це він ладен терпіти що завгодно,для нього Україна це порожній звук,хатинка з просям для нього Батьківщина.
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Це не я розповідаю. Люди розповідають реальні життєві історії.
Тобто саме за це ненавидиш- шо ти втратив своє майно, а вони поки ні чи лише частково. Оце й увесь твій патріотизм.
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Я майно не втратив,а залишив свідомо,бо не можу працювати на вбивць Українського народу.А він працює.Ми виїхали трьома родинами,залишили дві квартири та будинок,мешкаємо у винайнятій квартирі. Ти б хотів щоб ми повернулися до Горлівки та заробляли сепарам на набої?
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Я хочу, аби ти зрозумів для початку лише одну річ.
Скільки і хто б працював чи не працював на окупованій території- зброя з рашки від цього не перестане надходити.
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Все вірно, одне важливе уточнення. "Сепарам" на набої заробляє РФ.
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Зарегистрированы в Украине. Живут на оккупированной территории.
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реальных переселенцев - 10 % из них
остальные - пенсионные туристы
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Предлогаю организовано предложить им такой толпой под телекамеры выгнать "ихтамнетов" . Кто откажется - тотне гражданин Украины
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А нашо це їм? Аби на "подвал" швиденько попасти?
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Достатньо ініціаторів засунути. Що і роблять.
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Україна не бідна,вона пограбована.
Хіба не чули?
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Вам конкретно вказати? Для цього є правоохоронні органи,але вони і самі такі.
Коррупція нікуди не поділась і не зменшилась.
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Ці гроші виділені з бюджету. Скільки змогли- стільки і виділили.
Усі інші претензії- не до держави, а в першу чергу до нас самих.
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А фактически 440грн на работающего и 880грн на пенсионера. Даже по арифметике не сходится.
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Работающим уже не платят,платили три месяца.
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Не знал, но пенсионерам точно платят, т.к. забрал с оккупированной территории мать (из под Дебальцево)
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Пенсам и мололетним детям платят,и еще инвалидам.
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Из них тысяч 500 продолжают жить в Лугандонии, зарегистрировавшись у лопухов-украинцев, чтобы получать деньги от хунты. Ведь у Украины денег завались, девать некуда, может себе позволить и сепаров содержать.
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Знаю я одного переселенця з криму. Їде кожний рік відпочивати в крим.і все нормально.
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Двойные стандарты....вот мать моего шуряка со Снежного..оголодав..без украинской пенсии и пайков от Ахметова.в заштопаных..извиняюсь..трусах..и лифчиком завязанным на узел....примчалась к сыну под Киев..бегом оформилась переселенкой..получила пенсию за прошедший год..оформила на следующий..сделала безплатную операцию..за которую в дыре с неё требовали 25 тыс..и уехала проедать украинские деньги..с твёрдой увереностью что Украины скоро не будет..а они станут процветающими -рузькими...как по мне..у таких нужно отбирать паспорт Украины...и все выплаты..так сказать сделав их счастливыми до конца..а пока..пока это всё балабольство..
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Вы правы. половина вот таких "переселенцев". Гибридная война, гибридные переселенцы. А все дело в том, что наши чиновники не желают навести порядок в этом деле. Если бы переселенцы были выявлены правильно, то они бы получали ровно в половину больше. Донецкие - это перекатиполе. Есть и такие, что получают социалку с Украины и спокойно живут и работают в РФ, а дети их в это время бесплатно, по квотам поступают в наши ВУЗы.
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Отбирать паспорта - это нарушение прав человека и неправильно. Проще сделать так. Поручить участковому или какой либо другой организации осуществлять проверки им за это доплачивать (окупится от лжепереселенцев с лихвой). За 24 часа сделать звонок, что будет проверка. Это для такого варианта как у меня. Забрал мать, она слепая и 86 лет, а я работаю в соседнем городе и мне нужно время, чтоб приехать и показать мать, доказать, что она на месте. Вы скажете, что так и перелетные переселенцы будут прилетать на место проверки. В этом случае, если проверка будет раз пять в месяц, то у этих лжепереселенцев денег не хватит и отсеятся сразу. Вот как-то так.
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Ой...проще проследить где снимаются деньги и где переселенец заявил о своем проживании. На пунктах пропуска сделать компьютерный контроль со штампами в паспорте. Пора переходить на электронные платежи и тогда все будут как на тарелочке)))
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Большую ошибку сделали, что позволили так называемым переселенцам покидать пределы Луганской и Донецкой областей (ведь не вся их территория оккупирована). Теперь эта зараза расползлась по всей Украине. Они на выборах еще начудят, проголосовав за Оккупационный блок и их прихлебателей. А теперь кормильцев еще и кормить надо. Мои двоюродные сестры из Луганска никуда не поехали. А че, говорят, теперь мы получаем по две пенсии - украинскую и русскую, поэтому как в тому мультике: "Да не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят". За хавчиком едут (единственное, с их слов, неудобство) на подконтрольную Украине территорию, как и за укр. пенсией, потому что тут все в два раза дешевле. К "бабахам", говорят, давно уже привыкли. Красота...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 1,58 млн переселенцев с Донбасса и Крыма зарегистрированы в Украине, - Минсоцполитики
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