 Более 1,58 млн переселенцев с Донбасса и Крыма зарегистрированы в Украине, - Минсоцполитики

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 15 августа 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтены 1 589 014 переселенцев или 1 278 714 семей с Донбасса и Крыма. По состоянию на 15 августа 2017 получателям помощи профинансировано 1 683 333 000 грн", - сказано в сообщении.
633 64
Материалы по теме: Беженцы из Донбасса и Крыма
ООН предлагает отменить привязку получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца: "Проводить такие проверки - враждебно"(136)
Вопрос участия переселенцев в местных выборах и голосования по мажоритарному округу нужно уточнить на уровне парламентского закона, - Магера(12)
Министерство по оккупированным территориям допускает увеличение количества переселенцев, - Тука(9)
45% переселенцев в Украине денег хватает только на еду, для 59% - соцпомощь является основным источником доходов, 18% - испытывали дискриминацию из-за своего статуса, - опрос(69)
"Моя мама вважала його частиною сім'ї". Житель Дебальцевого викликав хвилю обурення розповіддю про непривітний Львів(0)
Беженец с Донбасса скончался в Калужской области РФ после отказа в предоставлении убежища, - правозащитница(0)
183 переселенца могут выселить из пансионата под Киевом. Альтернативного жилья нет. ДОКУМЕНТ(47)
Ответить
Майже всі мої знайомі-пенсіонери мають справку переселенця щоб отримувати пенсію. Мешкають на Донбасі. Мої старі не не в тому стані щоб все оформити.
На роботі лише двоє виїхали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ремарка- не переносьте висновки із лише свого оточення на всю окуповану територію.
Ответить
Ответить
Ответить
+++++
++++++
злой крот и Люцифер
Прошу вас обоих прекратить провокационные взаимные оскорбления.
Забаню.
Администратор форума.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А тоді що для тебе окупована частина? Аж цікаво стало...
Ответить
Ответить
Для мене всі громадяни України однакові в своїх правах та обов'язках, де б вони не жили. ВСІ!
Хто "ми"? Ви такі ж громадяни, як і ті, що знаходяться на окупованій території.
А от твоя риторика про Люцифера слово в слово повторює риторику "совєцкой" пропаганди часів Другої Світової- що всі, хто залишився на окупованій території чи потрапив у полон, вороги.
Подумай над цим. Не забудь при цьому, що люди- різні. І мають право бути різними.
Ответить
Ответить
Ти ненавидиш тих, хто не виїхав, лише за те, що вони залишилися а ти виїхав?
А з колоборантами будуть компетентні органи розбиратися, не ти і не я.
І не в інеті.
Ответить
Ответить
Тобто саме за це ненавидиш- шо ти втратив своє майно, а вони поки ні чи лише частково. Оце й увесь твій патріотизм.
Ответить
Ответить
Скільки і хто б працював чи не працював на окупованій території- зброя з рашки від цього не перестане надходити.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
остальные - пенсионные туристы
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хіба не чули?
Ответить
Ответить
Коррупція нікуди не поділась і не зменшилась.
Ответить
Усі інші претензії- не до держави, а в першу чергу до нас самих.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить