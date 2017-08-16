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 В ночь на четверг и субботу движение транспорта на Крещатике будет ограничено, - КГГА

парад

В столице с 21:00 16 августа до 2:00 17 августа будет ограничено движение транспорта на ул. Крещатик на участке от Бессарабской до Европейской площади.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА № 961.

Отмечается, что движение перекроют на время тренировки войск с прохождением в пешем порядке по случаю 26-й годовщины независимости Украины.

Также по этой же схеме движение будет ограничено с 21:00 18 августа до 02:00 19 августа.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Напомним, что в период с 16 по 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий.
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Сюрпризом будет то, что во время парада по Крещатику пройдет группа знаменосцев в новой церемониальной форме с боевыми флагами войска Украинской Народной Республики (УНР). Они выйдут с флагом Первого Украинского казацкого полка им. Б. Хмельницкого, который в 1917 году участвовал в параде на Крещатике. Духовой оркестр исполнит запорожский марш, написанный композитором Николаем Лысенко, который использовала Армия УНР.
Воинским подразделениям официально присвоят имена исторических личностей, в частности, полковника Армии УНР и основателя ОУН Евгения Коновальца, гетмана Ивана Выговского, Короля Данила Галицкого.Всего по Крещатику пройдут 4,5 тыс. украинских военных, из которых около тысяча - участники антитеррористической операции на востоке Украины. Также будет 200 военных, награжденных госнаградами за мужество.

В параде 24 августа в День независимости Украины впервые примут участие воины АТО и военные стран НАТО.10 апр. 2015 г. - В Украине ввели запрет на СССР. ... Октябрьской революции, СССР и КПСС

кпss кырдык)))«Слава Україні! Героям слава!
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Українські археологи знайшли скіфську амазонку

Під час розкопок скіфських курганів на території Покровського ГЗК археологи з Інституту археології Національної академії наук України зробили сенсаційну знахідку.
Про це йдеться на сайті Української асоціації виробників феросплавів, - повідомляє newsyou.info.
Була виявлена ​​могила в якій знаходилися залишки молодої дівчини. На щастя, могила виявилася не розграбованою і це дозволило зробити сенсаційні висновки.
За словами керівника експедиції, кандидата історичних наук Сергія Поліна, дівчина є свого роду амазонкою і швидше за все, загинула в бою.
Оскільки могила була не порушена, на руках і шиї дівчини були прикраси: браслет і намисто. Ще поруч з нею в похованні знаходилася чаша, невелика амфора і сагайдак зі стрілами. Неподалік лежали останки коня. ФОТО: http://zik.ua/news/2017/08/09/ukrainski_arheology_znayshly_skifsku_amazonku__foto_1147027
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ ночь на четверг и субботу движение транспорта на Крещатике будет ограничено, - КГГА
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