 В ночь на четверг и субботу движение транспорта на Крещатике будет ограничено, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА № 961.
Отмечается, что движение перекроют на время тренировки войск с прохождением в пешем порядке по случаю 26-й годовщины независимости Украины.
Также по этой же схеме движение будет ограничено с 21:00 18 августа до 02:00 19 августа.
Напомним, что в период с 16 по 28 августа в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в местах проведения мероприятий.
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Воинским подразделениям официально присвоят имена исторических личностей, в частности, полковника Армии УНР и основателя ОУН Евгения Коновальца, гетмана Ивана Выговского, Короля Данила Галицкого.Всего по Крещатику пройдут 4,5 тыс. украинских военных, из которых около тысяча - участники антитеррористической операции на востоке Украины. Также будет 200 военных, награжденных госнаградами за мужество.
В параде 24 августа в День независимости Украины впервые примут участие воины АТО и военные стран НАТО.10 апр. 2015 г. - В Украине ввели запрет на СССР. ... Октябрьской революции, СССР и КПСС
кпss кырдык)))«Слава Україні! Героям слава!
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Під час розкопок скіфських курганів на території Покровського ГЗК археологи з Інституту археології Національної академії наук України зробили сенсаційну знахідку.
Про це йдеться на сайті Української асоціації виробників феросплавів, - повідомляє newsyou.info.
Була виявлена могила в якій знаходилися залишки молодої дівчини. На щастя, могила виявилася не розграбованою і це дозволило зробити сенсаційні висновки.
За словами керівника експедиції, кандидата історичних наук Сергія Поліна, дівчина є свого роду амазонкою і швидше за все, загинула в бою.
Оскільки могила була не порушена, на руках і шиї дівчини були прикраси: браслет і намисто. Ще поруч з нею в похованні знаходилася чаша, невелика амфора і сагайдак зі стрілами. Неподалік лежали останки коня. ФОТО: http://zik.ua/news/2017/08/09/ukrainski_arheology_znayshly_skifsku_amazonku__foto_1147027
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