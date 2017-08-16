 Террористы за сутки 33 раза нарушили перемирие на Донбассе: били из переносной установки "Град-П", а также из 120- и 82-мм минометов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Так, по данным штаба, вечером на приморском направлении боевики открывали огонь из минометов калибром 120- и 82-мм в районе Красногоровки. Позиции вблизи Павлополя преступники сначала дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, а около полуночи, по защитникам Павлополя враг выпустил 4 снаряда из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).
На луганском направлении боевики из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям сил АТО на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером под гранатометным огнем оказались украинские войска в районе Новоалександровки и Новозвановки.
На донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы Авдеевской промзоны: "Только за вечер и ночь преступники трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Каждый раз наши военные огневым преимуществом принуждали боевиков к тишине".
"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие", - сказано в сообщении.
Напомним, 14 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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