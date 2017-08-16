EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  532  7
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6768) штаб (793) Антитеррористическая операция (17288) Авдеевка (1635) Красногоровка (42)

 Террористы за сутки 33 раза нарушили перемирие на Донбассе: били из переносной установки "Град-П", а также из 120- и 82-мм минометов, - штаб

военные военнослужащие ато воины воин муравский

В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной. Российско-оккупационные группировки не только активно применяли минометы различных калибров, но и били по позициям сил АТО из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

Так, по данным штаба, вечером на приморском направлении боевики открывали огонь из минометов калибром 120- и 82-мм в районе Красногоровки. Позиции вблизи Павлополя преступники сначала дважды обстреляли из гранатометов, минометов и стрелкового оружия, а около полуночи, по защитникам Павлополя враг выпустил 4 снаряда из переносной реактивной пусковой установки "Град" (Партизан).

На луганском направлении боевики из минометов различных калибров несколько раз били по укреплениям сил АТО на подступах к Крымскому и Троицкому. Кроме того, вечером под гранатометным огнем оказались украинские войска в районе Новоалександровки и Новозвановки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

На донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы Авдеевской промзоны: "Только за вечер и ночь преступники трижды открывали огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Каждый раз наши военные огневым преимуществом принуждали боевиков к тишине".

"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Опять девственницу 33 раза девственности лишили.Из Людей делают дебилов,нарушить можно только один раз,после этого перемирие уже не существует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое нахнен перемирие что вы болтаете, за 4 года его не разу не было, каждый день одно и тоже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Шоб вони повиздихали ці кляті расіянсько-путінські педафільни окупанти !!!! Ну і шо,маю надію шо тупі можновладці та товстопузі хенерали будуть на передовій))))новітню сброю випробовувати,а тож як без реклами її продаси...))оно Оплоти вже на нівець йдуть без бойового випробовування......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Депутаты из ВР так переживают за события на востоке страны,что войну назвали временно оккупированными территориями,а сами взяли миллионы из бюджета на свои партии и все вместе забив на всё и всех - пошли в отпуск."МОЛОДЦЫ"!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы за сутки 33 раза нарушили перемирие на Донбассе: били из переносной установки "Град-П", а также из 120- и 82-мм минометов, - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти