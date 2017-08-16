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 Трехмесячная девочка госпитализирован в тяжелом состоянии из-за передозировки лекарственным препаратом на Харьковщине, - Нацполиция

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В реанимационное отделение харьковской больницы доставили ребенка с передозировкой лекарственным препаратом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.

По словам матери, она по собственной неосторожности превысила дозировку лекарственного препарата.

"В отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы № 1 с диагнозом: передозировка лекарственным препаратом "Нафтизин", с места проживания в поселке Токаревка была госпитализирована трехмесячная девочка", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что состояние здоровья ребенка стабильно тяжелое.

Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.

Как сообщалось ранее, с начала 2017 года в Донецкой области из неблагополучных семей изъято 112 детей.



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И хватило же ума дать нафтизин 3х месячному ребенку! Его и взрослым не рекомендуется принимать. В числе побочных эффектов проблемы с сердцем вплоть до остановка сердца и кома!!!
Хотя прочищает нос он конечно моментально
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Передозировка? До двух лет использовать эти капли не рекомендуют.
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Частенько врачи выписывают лекарства которые имеют ограничения по возрасту маленьким детям,увы такие у нас медики
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Может она сама приобрела в целях экономии.
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Для получения водительских прав нужно закончить автошколу и сдать экзамен. Чтоб получить родительские права достаточно совершить незащищенный половой акт и родить.
Вопрос что для общества важнее железяка на колесах или человек?
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Вопрос некорректен: не железка на колесах, а жизнь и здоровье других участников движения.
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Чтобы стать Генпрокурором и вершить судьбами людей - можно вообще ничего не заканчивать и ничего не сдавать (экзамены), достаточно совершить незащищенный дупоподлизывательный акт и переродиться

Но живем же как-то вот так...
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Жесткое средство что бы нос пробить, моментально поднимает давление....что собсвенно и произошло
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Удивляться нечего... Недавно на экране телевизора назойливо мелькала реклама препарата от простуды, в состав которого входил экстракт багульника. В рекламном сюжете фигурировали маленькие дети. И это при том, что багульник во всех травниках отмечается выраженным токсическим воздействием и запрещён к употреблению детям до 14 лет...
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Я в шоке, что такое может быть от Нафтизина.... Это ж сколько его нужно было залить? Флакон?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрехмесячная девочка госпитализирован в тяжелом состоянии из-за передозировки лекарственным препаратом на Харьковщине, - Нацполиция
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