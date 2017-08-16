 Трехмесячная девочка госпитализирован в тяжелом состоянии из-за передозировки лекарственным препаратом на Харьковщине, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Харьковской области.
По словам матери, она по собственной неосторожности превысила дозировку лекарственного препарата.
"В отделение реанимации Харьковской областной детской клинической больницы № 1 с диагнозом: передозировка лекарственным препаратом "Нафтизин", с места проживания в поселке Токаревка была госпитализирована трехмесячная девочка", - сказано в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья ребенка стабильно тяжелое.
Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.
Как сообщалось ранее, с начала 2017 года в Донецкой области из неблагополучных семей изъято 112 детей.
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Хотя прочищает нос он конечно моментально
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Вопрос что для общества важнее железяка на колесах или человек?
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Но живем же как-то вот так...
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