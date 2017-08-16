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 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

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Вчера, 15 августа, трое украинских военнослужащих получили ранения в зоне АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате боевых действий двое украинских военнослужащих ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине", - сказано в сообщении.

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Напомним, 14 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.




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Скорішого одужання пораненим хлопцям,та вдалого полювання на расіянсько-фашиських окупантів !!!
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