 За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате боевых действий двое украинских военнослужащих ранены, еще один получил ранения в результате подрыва на мине", - сказано в сообщении.
Напомним, 14 августа российские наемники 31 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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