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 Первый памятник Петлюре в полный рост откроют в Виннице

петлюра

В День защитника Украины (14 октября) в Виннице будет открыт первый памятник главе Директории УНР Симону Петлюре в полный рост.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Veжа, об этом рассказал скульптор Владимир Оврах.

По его словам, работать над памятником он начал в начале весны со своими сыновьями, также скульпторами, - Романом и Андреем.

"Памятник будет изготовлен в натуральную величину: там Симон Петлюра сидит на скамейке. За основу художественного образа мы взяли аналогичное фото. Советовались по этому поводу с историком Александром Федоришиным. Решили, что будет интересным художественным поворотом "вставить" в руки Петлюре карту Украины, на которую он будет смотреть и видеть две главных отметки: Винница (временная столица УНР) и Киев (столица Украины, которая временно была захвачена большевиками в ходе исторических событий). А установить его планируем на территории двора здания областного радио. Это логично, ведь, как мне рассказали, в этом доме находился Дом канцелярии Симона Петлюры в 1920-м году", - сказал Оврах.

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По его словам, памятник изготовлен из бронзы. Остается отшлифовать его и сложить вместе всю композицию.

Сейчас в Украине подобного памятника нет. Один в виде бюста установлен в Ривном в 2001 году на площади рядом с Народным домом.
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там Симон Петлюра сидит на скамейке....

Вспомнилась фраза из "классического" фильма....
Кто ж его посадит????? Он же памятник!!!
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Йому вспомнілась і не зміг втриматись. Не звертай уваги. Таке трапляється.
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А до того шановний, що я як правий націоналіст ніколи не вважав Петлюру за поборника української нації та її гідність...Бо він примазанець до влади...у ті бурхливі часи відбувалось теж саме що і сбогочас... а плазувати між німцями... поляками... та совкацапвми ....те тре...
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А хто був "справжнім поборником української нації"? Петлюра виборював українську армію, а Винниченко казав, що Україні не треба армія.
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Сейчас наверное самое время кричать на всех углах об истории столетней давности. Чтобы не повторить ошибок Петлюры со Скоропадским и события не повторились..........
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А какие ошибки сделал Петлюра? Вот мои родственники знали его лично.
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