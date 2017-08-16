 Первый памятник Петлюре в полный рост откроют в Виннице

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Veжа, об этом рассказал скульптор Владимир Оврах.
По его словам, работать над памятником он начал в начале весны со своими сыновьями, также скульпторами, - Романом и Андреем.
"Памятник будет изготовлен в натуральную величину: там Симон Петлюра сидит на скамейке. За основу художественного образа мы взяли аналогичное фото. Советовались по этому поводу с историком Александром Федоришиным. Решили, что будет интересным художественным поворотом "вставить" в руки Петлюре карту Украины, на которую он будет смотреть и видеть две главных отметки: Винница (временная столица УНР) и Киев (столица Украины, которая временно была захвачена большевиками в ходе исторических событий). А установить его планируем на территории двора здания областного радио. Это логично, ведь, как мне рассказали, в этом доме находился Дом канцелярии Симона Петлюры в 1920-м году", - сказал Оврах.
По его словам, памятник изготовлен из бронзы. Остается отшлифовать его и сложить вместе всю композицию.
Сейчас в Украине подобного памятника нет. Один в виде бюста установлен в Ривном в 2001 году на площади рядом с Народным домом.
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Вспомнилась фраза из "классического" фильма....
Кто ж его посадит????? Он же памятник!!!
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