EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  812  39
Материалы по теме:
Все про:задержание (6094) Крым (20450) пытки (461) ФСБ (1183)

 Задержанный в Крыму "диверсант" Лимешко дал признания под пытками, - мать

лимешко

Задержанный в оккупированном Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко дал признательные показания о "подготовке диверсии" под давлением и пытками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом заявила мать задержанного Римма Рыжкова.

"После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео (распространенном ФСБ РФ. - ред.) дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лимешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ

Напомним, ранее ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
https://www.youtube.com/watch?v=LQFjGg6RBvY

В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и выкинули из парламента! Хорватия 2017
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно сделали. Я вот надеюсь, что после каникул хотя бы Мельничука выкинут. Но чует сердце, что зря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какой он на хрен "гражданин Украины". Чмо прокацапленное. Ну что, сука, отдохнул в Крыму?! А теперь пускай на промке в кацапской зоне "карму очищает". Туда ему и дорога!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пытать никого нельзя; но всё же - какого лешего он туда попёрся ? Мог бы и в Одессе на пляже поваляться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Австралии хорошие пляжи, правда акулы и иммигранты из россии...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Простите, а кто будет сносить мечеть в мацкве, те кто на Курбан Байрам из дома носа не высовывает? Смотри, как бы тебе перед Рамазанчиком извиняться не пришлось и самолично делать обрезание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это у него мечты и исламофобия. Но Москва создавалась изначально как улус Золотой Орды, да и Кремль чисто татарской дворец...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Азиофобия, в Орде была свобода вероисповедания)) Генетический страх перед народами Востока.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это так, там были разные религии. Но интересно, что мне он говорит не лезть в славянские дела! Ведь во мне есть и славянская кровь, а у него славянской крови нет. И еще тут нет никаких славянских дел, а муссирования темы славянства явный признак кацапизма вне зависимости от национальности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я бы вообще всем этим болтунам про славянство предложил конкретно заняться строительством дорог в Сибири. Много текста про особую миссию русского народа, а до сих пор ходят сцать в дырку в полу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
PS, "христианские земли" клоун средневековый, ты Библию вообще читал? Это же бред сумасшедшего + бесконечное описание унылого быта палестинских пастухов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не он, это Фронт Пео ( он же Пронт Фео), он еще в Киеве пилу в хозмаге покупал, ржавую и тупую продали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Він там залишився жити, чи поїхав відпочити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Написано, що до травя він був у ВСУ, тобто він не з Криму і скоріше за все просто відпочивав.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дивний вчинок. В Крим также як і до рашки краще не їхати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До цього його звільнили з ВСУ за те, що не відповідав посаді. Тобто він дурень і тоді все збігається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как прикольно русня обрабатывает мозги безмозглых крысян, у них же были проблемы с электроэнергией, опачки, поймали диверсанта да исчо с пилой, да исчо биндеровского, это вам не хухры-мухры. И я на 100% уверен что местное быдлонаселение в это шоу верит. Капец же они все там упоротые скоты, мерзость лять, реально тяжело считать настолько удивительно тупых существ людьми. И этот одноклеточный диверсант такой же, отдохнул, синдромо даунито хромосом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоЗадержанный в Крыму "диверсант" Лимешко дал признания под пытками, - мать
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти