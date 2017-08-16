 Задержанный в Крыму "диверсант" Лимешко дал признания под пытками, - мать

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом заявила мать задержанного Римма Рыжкова.
"После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео (распространенном ФСБ РФ. - ред.) дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые", - сказала она.
Напомним, ранее ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.
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