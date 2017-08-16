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 Общество
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Все про:задержание (6094) Крым (20452) пытки (461) ФСБ (1183)

 Мать задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко считает, что он дал признания под давлением и пытками

лимешко

Задержанный в оккупированном Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко дал признательные показания о "подготовке диверсии" под давлением и пытками.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом заявила мать задержанного Римма Рыжкова.

"После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео (распространенном ФСБ РФ. - ред.) дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лимешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ

Напомним, ранее ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.
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https://www.youtube.com/watch?v=LQFjGg6RBvY

В Хорватии депутатов, поддерживающих Путина, лишили мандатов и выкинули из парламента! Хорватия 2017
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Правильно сделали. Я вот надеюсь, что после каникул хотя бы Мельничука выкинут. Но чует сердце, что зря.
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Какой он на хрен "гражданин Украины". Чмо прокацапленное. Ну что, сука, отдохнул в Крыму?! А теперь пускай на промке в кацапской зоне "карму очищает". Туда ему и дорога!
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Пытать никого нельзя; но всё же - какого лешего он туда попёрся ? Мог бы и в Одессе на пляже поваляться.
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В Австралии хорошие пляжи, правда акулы и иммигранты из россии...
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Простите, а кто будет сносить мечеть в мацкве, те кто на Курбан Байрам из дома носа не высовывает? Смотри, как бы тебе перед Рамазанчиком извиняться не пришлось и самолично делать обрезание.
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Это у него мечты и исламофобия. Но Москва создавалась изначально как улус Золотой Орды, да и Кремль чисто татарской дворец...
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Азиофобия, в Орде была свобода вероисповедания)) Генетический страх перед народами Востока.
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Это так, там были разные религии. Но интересно, что мне он говорит не лезть в славянские дела! Ведь во мне есть и славянская кровь, а у него славянской крови нет. И еще тут нет никаких славянских дел, а муссирования темы славянства явный признак кацапизма вне зависимости от национальности.
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я бы вообще всем этим болтунам про славянство предложил конкретно заняться строительством дорог в Сибири. Много текста про особую миссию русского народа, а до сих пор ходят сцать в дырку в полу.
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PS, "христианские земли" клоун средневековый, ты Библию вообще читал? Это же бред сумасшедшего + бесконечное описание унылого быта палестинских пастухов.
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В Одессе не скрепно! Там таких таких как он в Дом Профсоюзов приглашают...
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Это не он, это Фронт Пео ( он же Пронт Фео), он еще в Киеве пилу в хозмаге покупал, ржавую и тупую продали...
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Він там залишився жити, чи поїхав відпочити?
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Написано, що до травя він був у ВСУ, тобто він не з Криму і скоріше за все просто відпочивав.
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Дивний вчинок. В Крим также як і до рашки краще не їхати.
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До цього його звільнили з ВСУ за те, що не відповідав посаді. Тобто він дурень і тоді все збігається.
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Как прикольно русня обрабатывает мозги безмозглых крысян, у них же были проблемы с электроэнергией, опачки, поймали диверсанта да исчо с пилой, да исчо биндеровского, это вам не хухры-мухры. И я на 100% уверен что местное быдлонаселение в это шоу верит. Капец же они все там упоротые скоты, мерзость лять, реально тяжело считать настолько удивительно тупых существ людьми. И этот одноклеточный диверсант такой же, отдохнул, синдромо даунито хромосом.
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Пила по дереву для перепиливания бетонных столбов - это ещё дебильнее, чем пляжный тапок синего цвета украинской ДРГ. Крым - это же не РФ, в Крыму нету деревянных столбов!
К этой пилилке либо должна была быть инструкция, как пилить бетонный столб, либо карта с обозначенными деревянными столбами на южном берегу.
Если в эрефии спецслужбы такие дебильные, то простые граждане тупее опарышей.
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Альо! Західні лідери! Чи не є ця зухвала поведінка окупантів підставою для нових санкцій? Чи у них в традиціях звинувачувати лише слабких, хто добровільно роззброюється?
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Следующий диверсант будет пойман с мухобойкой .= за убийство крымских мух .
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На одной из программ спросили американского эксперта, сколько раз спецслужбы США пытались устранить Фиделя Кастро, так американец всячески отрицал таких фактов и правильно делал, потому что уважающее себя государство не занимается диверсиями в других государствах, это дурно пахнет. Диверсиями занимаются режимы - типа СССР ( убийство Троцкого, убийство Бандеры и т.п.), фашистской Германии(начало второй мировой) и др. Уважающие себя государства предпочитают открытый бой, а не стрельбу из-за угла.
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Очередной ватан из приграничной с кацапией области повёлся на чью-то замануху в Крым и получил сполна от "русского мира". В этом году ватанов туда ездило более 100 тысяч.Но выбор пал именно на аватара,выгнанного из АТО."Диверсант" с топором,но почему-то без вьетнамок и палатки...А государству шо,спасать "героя"?
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Странная история...
Уроженец Харьковской области,воевал в добровольческом подразделении Аррата,жена медик Майдана...
И вдруг поехал в Крым?
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Супер диверсант спецназа ВСУ провёз в Крым садовую пилку с целью перепилить деревянные опоры ЛЭП - 110 кв
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Надо было ножовку по металлу брать...и надфиль...тогда бы минут за пять ту опору завалил....
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Да зачем туду тода поехал. Либо агент кремля. Либо дурень. Сам поехал, пускай отвечает сам. Хватит страну подставлять.
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"По словам матери задержанного украинца Риммы Рыжковой, раз ее сын выходил на связь со своей женой 9 августа. Она добавила, что Геннадий с мая этого года находился в Мариуполе.
"Он уехал из дома в мае этого года в Мариуполь на работу. Звонил очень редко, чаще писал. Только все переговоры были на домашнюю тематику. У него здесь маленький ребенок, нет еще и года. Ребенок болеет, он и поехал на заработки в Мариуполь", - рассказала Рыжкова."

Похоже на то, что парень работал в Мариуполе, а его выследили, выкрали и морем доставили в Крым.
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)) его мать и жена сказали что он поехал в Мариуполь на заработки ,смешно .... В Мариуполе много дебилов которые ездят на работу в Крым (Керчь строительства моста ) я думаю и этот дебил нашел таких и поехал ... У нас СБУ работает супер!!! Вот дебилы и ездят на работу то в Москву то в Крым ...
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Поехал в Крым на заработки, видимо. Фейспалм. Какого хрена у нас пограничники и СБУ пропускают людей, служивших в всу, в Крым? Создал проблему стране на ровном месте.
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Мать понять можно, оправдает и покроет, но это ни его ни ее не оправдывает. Похоже ничему она его не научила, не те книжки читала и не к той родине любовь прививала, если не сказать больше. Ну взяли повесткой в ВСУ, служи честно, учись любить и защищать страну, которая сейчас нуждается в твоей защите. Так нет, выгнали с позором, значит или аватар или долб...,б. Поперся в Мариуполь на зароботки, там скучковался с такими же аватарами и поперся в Крым за обещанным длинным рублем от врага, замечу. Вот она бесхребетность и беспринципность. Помните БРАТ-2 и таксиста - "Родина, сынок, это там, где жопа в тепле" Так вот, жопа в тепле мозгов не прибавляет. Дали въехать, отследили, взяли, дали пару раз по носу для сговорчивости и повезли клепать тупое видео, заметьте даже не пытался сопротивлятся. А вот противоположный пример - Владимир Балух. По сути в окружении врагов и предателей, открыто вывесил над своим домом в Крыму украинский флаг, а в табличке надпись с названием улицы на своем доме заменил на улицу имени Небесной Сотни. По сфабрикованному обвинению пошел в тюрьму и стоит даже там на своих убеждениях. Герой? Герой и патриот Украины. А этот - этот, там где жопа в тепле.
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ПИЛА, Карл.... ПИЛА!"!!! Я всё больше и больше в ахуе від боярського слабоумія мордора.
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Какой агент СБУ будет с пилой бегать да и еще на территории противника!!!
А и еще и с паспортом! Это же просто смешно. ФСБ вообще мочат...
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В Крыму у каждого столба обесточенных ЛЭП - засада ФСБ. Почти поверил.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМать задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко считает, что он дал признания под давлением и пытками
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