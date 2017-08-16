 Мать задержанного в Крыму "диверсанта" Лимешко считает, что он дал признания под давлением и пытками

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом заявила мать задержанного Римма Рыжкова.
"После задержания у него нос был сбит, и на щеке тоже ссадины. На этом видео (распространенном ФСБ РФ. - ред.) дураку видно, что все замазано кремом, только глаз черный. И рассказывает как по писаному. А то, что он проходил обучение, мы слышим впервые", - сказала она.
Напомним, ранее ФСБ показала видео задержания в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. Он якобы пытался подпилить электрический столб.
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К этой пилилке либо должна была быть инструкция, как пилить бетонный столб, либо карта с обозначенными деревянными столбами на южном берегу.
Если в эрефии спецслужбы такие дебильные, то простые граждане тупее опарышей.
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Уроженец Харьковской области,воевал в добровольческом подразделении Аррата,жена медик Майдана...
И вдруг поехал в Крым?
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"По словам матери задержанного украинца Риммы Рыжковой, раз ее сын выходил на связь со своей женой 9 августа. Она добавила, что Геннадий с мая этого года находился в Мариуполе.
"Он уехал из дома в мае этого года в Мариуполь на работу. Звонил очень редко, чаще писал. Только все переговоры были на домашнюю тематику. У него здесь маленький ребенок, нет еще и года. Ребенок болеет, он и поехал на заработки в Мариуполь", - рассказала Рыжкова."
Похоже на то, что парень работал в Мариуполе, а его выследили, выкрали и морем доставили в Крым.
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А и еще и с паспортом! Это же просто смешно. ФСБ вообще мочат...
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