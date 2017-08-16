 КНДР может сама производить ракетные двигатели и не нуждается в их импорте, - Reuters

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей разведки США.
"У нас есть данные, свидетельствующие о том, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей", - рассказал один из собеседников агентства.
Напомним, американская газета The New York Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Элемана и секретные оценки американских спецслужб сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможным благодаря закупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке - предположительно, с украинского завода "Южмаш".
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Слоны тоже умеют лазить по деревьям!
Просто их ломает...
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Пожоже после "сентябрских" объявлений войны с всеобщим мировым терроризмом...
начинается новый виток ...борьбы с КНДРовским терроризмом....
Походу назревает новый "конфликтик" в корейском аппендиксе...
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Pas compter!
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шо цыкаво - ... авам же не цыкаво... ну ы слава богу...
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Высаживались ночью.
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