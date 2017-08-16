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Все про:КНДР (277) разведка (1854) ракеты (569) США (13225)

 КНДР может сама производить ракетные двигатели и не нуждается в их импорте, - Reuters

кндр

КНДР может самостоятельно производить двигатели для ракет и не зависит от их импорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей разведки США.

"У нас есть данные, свидетельствующие о том, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей", - рассказал один из собеседников агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Южмаше" нет технологий для изготовления двигателей, якобы переданных в КНДР, - КБ "Южное"

Напомним, американская газета The New York Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Элемана и секретные оценки американских спецслужб сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможным благодаря закупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке - предположительно, с украинского завода "Южмаш".
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ЗСУ присвячується. Анастасія Приходько "Група крові"
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Поздно! Испанский диспетчер уже передал неопровержимые доказательства.
КНДР может сама производить ракетные двигатели и не нуждается в их импорте, - Reuters - Цензор.НЕТ 5016

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Ага, конечно...)))
Слоны тоже умеют лазить по деревьям!
Просто их ломает...
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КНДР взагалі ні від чого не залежить: від погоди не залежить, від здорового глузду теж не залежить. А найсмішніше - від кацапів не залежить. І це все свистять з серйозним виразом обличчя.
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Газеты начали меряться тайными знаниями и сенсациями. На этот раз Ын поделился военскими тайнами с Ройтерс.
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Интересненько то как....
Пожоже после "сентябрских" объявлений войны с всеобщим мировым терроризмом...
начинается новый виток ...борьбы с КНДРовским терроризмом....
Походу назревает новый "конфликтик" в корейском аппендиксе...
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Южной Корее как-то не очень уютно от такой перспективы.
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Очень даже уютно... ибо они станут очередной "жертвой" убиенной нации... в который раз...
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Что плохого Вам сделали жители Южной Кореи?
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бред....КНДР может самостоятельно производить только говно в туалете , потому что ракетные двигатели это не движек к мопЭду собрать...
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клоуни танцюють роботам наравиця...
шо цыкаво - ... авам же не цыкаво... ну ы слава богу...


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Тоже думаю что туфта. Купили у параши пару двигателей, а остальное все понты. Ын уже пол-года или год назад рассказывал что они на Марс летали. Или на Венеру. Кто помнит?
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Глупость несусветную выдало Reuters, только непонятно для чего
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Чому б українцям не запропонувати американцям розробити ракету, яка б знищувала усі ці МБР після їх старту? Певен наші конструктори впорались би з цим завданням. А навіщо створювати такі умови, щоб спеціалісти сіялись би по Світу у пошуках заробітків. І тоді вже хто зна...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКНДР может сама производить ракетные двигатели и не нуждается в их импорте, - Reuters
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