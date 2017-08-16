 На "Южмаше" нет технологий для изготовления двигателей, якобы переданных в КНДР, - КБ "Южное"

"После получения независимости Украина более не производила никаких баллистических ракет ни для Российской Федерации, ни для собственных нужд, ни для любой другой страны. Начиная с 1991 года на ГП "ПО "Южмаш" технологические линии по производству двигателей с характеристиками, аналогичными характеристикам РД-250, были частично демонтированы. Производственная линия для создания баллистических ракет SS-18 и двигателей для них была полностью уничтожена. Ввиду этого в настоящее время предприятие не располагает производственными технологиями для изготовления ракетных двигателей указанной конфигурации", - цитирует Цензор.НЕТ заявление бюро.
Напомним, американская газета The New York Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Элемана и секретные оценки американских спецслужб сообщила, что успех Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты стал возможным благодаря закупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке - предположительно, с украинского завода "Южмаш".
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За первые шесть месяцев 2017 года импорт товаров в Украину из России вырос на 41,5 процентного пункта
В первом полугодии 2017 года Украина экспортировала в Россию товаров на $1,9315 млрд, а импортировала - на $2,985 млрд, сообщает Госслужба статистики Украины.
За первые шесть месяцев 2017 года импорт товаров в Украину из России вырос на 41,5 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом свидетельствуютданные Госслужбы статистики Украины.
Отмечается, что в первом полугодии 2017 года Украина ввезла из РФ товаров на $2,985 млрд - 13,2% от общего объема импорта.
Экспорт вырос на 26,4 процентного пункта. За первые шесть месяцев 2017 года в Россию поставлено украинских товаров на $1,9315 млрд.
Таким образом, сальдо торгового баланса с Россией является отрицательным - импорт превышает экспорт на $1,05 млрд.
По данным Госстата, импорт со стран СНГ увеличился на 34,4 процентного пункта, а из стран Европейского союза - на 24 пункта. В то же время экспорт увеличился на 24,6 и 26,1 соответственно.
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Что бы могли делать ракеты долетающие хотябы до Урала.
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