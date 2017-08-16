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 Политика Украины
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Все про:Transparency International (79) коррупция (7393) мат (78) Матиос Анатолий (530)

 В отношении Матиоса открыто дисциплинарное производство, - Transparency International Украина

матиос

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров открыла дисциплинарное производство в отношении главного военного прокурора Анатолия Матиоса по обращению украинского представительства международной антикоррупционной сети Transparency International.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Transparency International Украина.

"После того как 25 мая 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей персональной странице в Facebook разместил в общем доступе информацию с использованием нецензурной лексики, ТI Украина обратилась в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с дисциплинарной жалобой о ненадлежащем поведении Анатолия Матиоса. Ведь это является нарушением требований статьи 16 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матиос: Когда я сказал Луценко, что мне предлагали взятку, предлагавший сразу был задержан

"Кроме того, журналист Алексей Бобровников 23 июня 2017 года публично сообщил о том, что Анатолий Матиос предлагал ему $10 тыс. за подготовку журналистского сюжета об освещении хода расследования по конкретному уголовному производству в выгодном для себя свете. Это является нарушением требований статей 16, 21, 28 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", - добавили в организации.
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Толик-тепловизор всегда так общается, без мата, говорит двух слов связать не могу!
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Как этого пидораса матиоса, терпят в правительстве???
Но ведь на морде написанно, вор, педофил, и полный недоумок...
Мне кажется чтр матиос, родной отец Кивы...
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Мы говорим Матиос-подрузамеваем Кива
Мы говорим Кива- подрузамеваем Матиос...
Говорить... глаголити о воре...
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После стрельбы пашика - ругательство вообще не грех. Нашим уродам чинушам и поболее с рук сходит.
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Да ладно вам. Святой же человек!)))) Януковичу служил, теперь вот Пороху, а значит гибкий товарисч.
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видать наступил этот Матиос корупционерам на хвост если такую галиматью на него заводят .
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Уэ кто-кто,а Матиос больше всех имел информацию о "котлах",следствии против генералов и наличествующем фактическом материале...Нетрудно предположить,что человек имел возможность тщательно проанализировать ситуацию с возможностями скрыть явные косяки как высшего армейского,так и политического руководства страны..И легко понял,что все "шила" не утаить и развязка ответственности высших лиц и его,как покрывателя их ...пока назовём это...ошибок-дело не совсем далёкого времени.Вот и решилкак говорил Мюллер "уйти,когда бомбы только засвистят".Предлог нецерзурщины не дотягивает до увольнения из системы,но может стать впеменным отстранением от выполняемых обязательств,типа в наказание.А стало быть,кто-то встанет на эту должность.А там,глядищь,можно съекхать "по здоровью","по недоперевоспитанию" просто на НЕОТВЕТСТВЕННУЮ должность в системе.То есть бремя вполне возможной бесполезной и ОПАСНОЙ работы по "очистке следов" просто переложить на последнего-"козла отпущений"...Недаром Матиос сову наколол,не даром.Мудрый птах...Прсто кто имел возможность видеть его очень осторожные интервью сразу увидит,что такой осторожный лис не станет "сплошь нецензурничать" в посте (!!),рисуця просто так занимаемой должностью и порчей репутации..
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а как же плачь тохи на камеры? как же секретный боэвой тепловизор, которым покушались на чмокина, или шмонькина?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении Матиоса открыто дисциплинарное производство, - Transparency International Украина
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