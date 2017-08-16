 В отношении Матиоса открыто дисциплинарное производство, - Transparency International Украина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Transparency International Украина.
"После того как 25 мая 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей персональной странице в Facebook разместил в общем доступе информацию с использованием нецензурной лексики, ТI Украина обратилась в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с дисциплинарной жалобой о ненадлежащем поведении Анатолия Матиоса. Ведь это является нарушением требований статьи 16 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", - сказано в сообщении.
"Кроме того, журналист Алексей Бобровников 23 июня 2017 года публично сообщил о том, что Анатолий Матиос предлагал ему $10 тыс. за подготовку журналистского сюжета об освещении хода расследования по конкретному уголовному производству в выгодном для себя свете. Это является нарушением требований статей 16, 21, 28 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", - добавили в организации.
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Но ведь на морде написанно, вор, педофил, и полный недоумок...
Мне кажется чтр матиос, родной отец Кивы...
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Мы говорим Кива- подрузамеваем Матиос...
Говорить... глаголити о воре...
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