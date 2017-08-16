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Все про:Крым (20449) Аксенов (259) инфраструктура (98)

 Марионетка Кремля Аксенов признал проблемы с инфраструктурой и водой в Крыму

крым аксенов

Глава оккупационного "правительства Крыма" Сергей Аксенов утверждает, что во время отпуска посетил ряд городов и сел полуострова и обнаружил, что инфраструктура там развита плохо.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом он заявил на брифинге.

Аксенов утверждает, что посетил "более 50 населенных пунктов - в основном сельских районов".

"К сожалению, в небольших поселках, где нет крупных производств, инфраструктура неразвита, плохое качество воды, есть много рабочих вопросов, но, тем не менее, есть и положительные моменты. Мы с вице-премьером Юрием Гоцанюком рассматриваем варианты поддержки сельских жителей в части приобретения саженцев и других материалов. Нужно продумать, как индивидуально поддержать жителей на селе", - сказал он.

В курортных городах, по его словам, есть проблемы с вывозом мусора и стихийной торговлей.

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А нам всё равно!
Марионетка Кремля Аксенов признал проблемы с инфраструктурой и водой в Крыму - Цензор.НЕТ 7910
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Говорили, что морячку уже точно все равно!
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Та да вроде, здесь кто-то и ссылку кидал, если конечно правдивая!
Морячок же не молодой уже был!
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Саженцы приобретать.. Крымским селюкам приготовиться - будут засаживать..
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вот правильный подход к решению проблемы . нужно помочь сельским жителям в приобретении саженцев одного полезного растения и все проблемы решатся сами собой
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и оно там не вырастит . Его так же поливать нужно.
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причем конкретный. Самый разработаный при проклятых хохлах северный и центральный на крысм освобожден полностью от сельскохозяйственного производства.
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во-самое оно...вот это им только и выращивать...)))
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Да и камни с небо пока маловато.... Не все хватают...
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Крысчане - у вас проблемы не с водой и инфраструктурой а с - МОЗГАМИ ! :D
Слава Украине!
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а могли в цьому році гнати кацапський флот нахуй на рассєю і прийняти флот НАТО....просто цікаво, скількох рускоязичних вбили в Криму бендеровцы за 25 років, а скількох за чотири роки вбили в застінках "русские" асвабадітєлі?
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"...посетил ряд городов и сел полуострова и обнаружил, что инфраструктура там развита плохо" - бедняжка понял, что отжимать уже нечего!
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Воды нет... но "остро стоит" вопрос с саженцами....
Еще немного и очередное отмытое бабло потечет рекой ....по "сухому месту"...
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Был замечательный фильм "водный мир" как вокруг воды много морской а питьевой нет) вот пусть гоблин занимается уринотерапией)
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Может кто-то прокоментирует .... вот эту новость..Ибо у кого-то "ДэЖаВю"...
Сельскохозяйственное предприятие из Ярославской области инвестирует порядка 200 млн рублей в производство по выращиванию картофеля в Крыму в рамках программы импортозамещения.
Об этом журналистам в Симферополе сообщил зампредседателя правительства области Валерий Холодов, передает ТАСС.
http://news.allcrimea.net/news/2017/8/15/krym-zasadyat-kartofelem-86267/
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А чего тут комментировать? Картошкой нужно заниматься, да и почва там не под картофель, воды опять нет...
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дератизатор - аксенов конечно пидорас, но....

Марионетка Кремля Аксенов признал проблемы с инфраструктурой и водой в Крыму - Цензор.НЕТ 8075 Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 3 ч.3 часа назад
Виходячи з того, що торгівля з Росією росте, у нас нема війни, а вона допомагає нам подолати "кризу". От і приїхали http://biz.nv.ua/ukr/markets/ukrajina-istotno-zbilshila-eksport-tovariv-do-rosiji-1674200.html …

Україна істотно збільшила експорт товарів до Росії



У січні-червні цього року від'ємне сальдо торгівлі України c Російською Федерацією в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року склало $1,054 млрд.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат), пише Інтерфакс-Україна.
Згідно з даними Держстату, за перші шість місяців 2017 року експорт товарів в РФ в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зріс на 26,4% - до $1,93 млрд, імпорт - на 41,5%, до майже $3 млрд.
При цьому, експорт послуг в РФ у першому півріччі збільшився на 11,7% (до $1,645 млрд), імпорт - на 17,6% (до $208 млн).
Зовнішньоторговельне сальдо послугами з Росією в першому півріччі 2017 року склало $1,44 млрд.
Раніше повідомлялося про те, що Україна б'є рекорди з експорту соняшнику.


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"Мы с вице-премьером Юрием Гоцанюком рассматриваем варианты поддержки сельских жителей в части приобретения саженцев и других материалов", - а мы слышали, что у них запредельно высокие зарплаты, воды для полива достаточно. Что же случилось, что Аксенов признал плохое положение крестьян? Думаю, что это наш украинский диверсант Фронт Пео (для украинцев) или Пронт Фео (для россиян) поработал в Крыму, устраивая диверсии (теракты).
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМарионетка Кремля Аксенов признал проблемы с инфраструктурой и водой в Крыму
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