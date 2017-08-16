 Марионетка Кремля Аксенов признал проблемы с инфраструктурой и водой в Крыму

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым. Реалии", об этом он заявил на брифинге.
Аксенов утверждает, что посетил "более 50 населенных пунктов - в основном сельских районов".
"К сожалению, в небольших поселках, где нет крупных производств, инфраструктура неразвита, плохое качество воды, есть много рабочих вопросов, но, тем не менее, есть и положительные моменты. Мы с вице-премьером Юрием Гоцанюком рассматриваем варианты поддержки сельских жителей в части приобретения саженцев и других материалов. Нужно продумать, как индивидуально поддержать жителей на селе", - сказал он.
В курортных городах, по его словам, есть проблемы с вывозом мусора и стихийной торговлей.
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https://twitter.com/DonaldTrumpRF/status/896659587235028992
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Морячок же не молодой уже был!
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Слава Украине!
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Еще немного и очередное отмытое бабло потечет рекой ....по "сухому месту"...
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Сельскохозяйственное предприятие из Ярославской области инвестирует порядка 200 млн рублей в производство по выращиванию картофеля в Крыму в рамках программы импортозамещения.
Об этом журналистам в Симферополе сообщил зампредседателя правительства области Валерий Холодов, передает ТАСС.
http://news.allcrimea.net/news/2017/8/15/krym-zasadyat-kartofelem-86267/
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Volodymyr Ogrysko @Ogrysko 3 ч.3 часа назад
Виходячи з того, що торгівля з Росією росте, у нас нема війни, а вона допомагає нам подолати "кризу". От і приїхали http://biz.nv.ua/ukr/markets/ukrajina-istotno-zbilshila-eksport-tovariv-do-rosiji-1674200.html …
Україна істотно збільшила експорт товарів до Росії
У січні-червні цього року від'ємне сальдо торгівлі України c Російською Федерацією в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року склало $1,054 млрд.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат), пише Інтерфакс-Україна.
Згідно з даними Держстату, за перші шість місяців 2017 року експорт товарів в РФ в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зріс на 26,4% - до $1,93 млрд, імпорт - на 41,5%, до майже $3 млрд.
При цьому, експорт послуг в РФ у першому півріччі збільшився на 11,7% (до $1,645 млрд), імпорт - на 17,6% (до $208 млн).
Зовнішньоторговельне сальдо послугами з Росією в першому півріччі 2017 року склало $1,44 млрд.
Раніше повідомлялося про те, що Україна б'є рекорди з експорту соняшнику.
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