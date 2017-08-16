 Боец 91-го полка подозревается в причастности к смерти знакомой, - Оперативное командование "Восток"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Оперативное командование "Восток" ВСУ информирует на Facebook: "13.08.2017 произошел спор между военнослужащим 91-го отдельного полка оперативного обеспечения и его знакомой, в результате чего последняя погибла".
В настоящее время проводится следствие. Командир воинской части назначил служебное расследование.
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