 Организатору незаконной переправки моряков в оккупированный Крым объявлено подозрение. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру АР Крым, злоумышленник координировал незаконную переправку моряков через государственную границу Украины, а именно через закрытые пункты пропуска, во временно оккупированный Крым.
В 2015-2017 годах с использованием судов заграничного следования он организовал незаконную переправку почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей для дальнейшего трудоустройства.
Напомним, 9 мая в Одессе и Херсоне были проведены обыски по месту деятельности членов группы. В рамках уголовного производства 8 июня во исполнение решения следственного судьи Приморского районного суда Одессы было арестовано судно Bospor под флагом Молдовы. Предварительная стоимость арестованного имущества составляет около 44,5 млн грн.
(Фото прокуратуры АР Крым)
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Група незаконно переправила, а пререправлений нічого не порушив, все нормально?
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