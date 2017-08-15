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 Общество
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 Организатору незаконной переправки моряков в оккупированный Крым объявлено подозрение. ФОТО

Организатору преступной группы, которая переправляла моряков в оккупированный Крым, объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция статьи предусматривает от 5 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру АР Крым, злоумышленник координировал незаконную переправку моряков через государственную границу Украины, а именно через закрытые пункты пропуска, во временно оккупированный Крым.

В 2015-2017 годах с использованием судов заграничного следования он организовал незаконную переправку почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей для дальнейшего трудоустройства.

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Напомним, 9 мая в Одессе и Херсоне были проведены обыски по месту деятельности членов группы. В рамках уголовного производства 8 июня во исполнение решения следственного судьи Приморского районного суда Одессы было арестовано судно Bospor под флагом Молдовы. Предварительная стоимость арестованного имущества составляет около 44,5 млн грн.


Организатору незаконной переправки моряков в оккупированный Крым объявлено подозрение 01

(Фото прокуратуры АР Крым)
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А переправлені не в курсі були? З ними все нормально, претензій до них немає?
Група незаконно переправила, а пререправлений нічого не порушив, все нормально?
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Их усыпили, как попугает или черепах и в трюме старой шхуны провезли тушками!
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