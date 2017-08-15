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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (658) КНДР (275) ракеты (567)

 В прошлом Украина придерживалась резолюций ООН и предотвращала отправку запрещенных материалов, - Госдеп о ракетном скандале с КНДР

армия учения кндр

В госдепе США знают о сообщениях, согласно которым Северная Корея могла получить ракетные двигатели из Украины, заявила во вторник представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"Мы в курсе этих сообщений. Это вопрос, к которому мы отнесемся очень серьезно, если это подтвердится", - заявила она журналистам на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ни одна страна не сделала больше, чтобы умерить амбиции Северной Кореи, чем США. Было много резолюций СБ ООН, и они обязывают все нации, включая Украину, предотвращать отправку стратегически важных технологий в КНДР. В прошлом я знаю, что Украина предотвращала отправку запрещенных материалов в страны, которые вызывают у нас большое беспокойство", - отметила представитель Госдепа.

"У нас хорошие, цельные отношения с Украиной", - добавила Х.Нойерт.

При этом она отметила, что не готова комментировать детали, появившихся в СМИ сообщений о предполагаемой передаче двигателей КНДР.

Также читайте: Украинские ракетные двигатели в КНДР могла отправить Россия, - глава Госкосмоса Радченко

В понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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Про будапештский меморандум,не желают в госдепе вспомнить?
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Будапештский меморандум там же, где Хельсинские соглашения-1975
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Не понимаю беззубости нашего МИДа в этой ситуации. Почему не играют на опережение? Сами просите организацию расследования, это в наших интересах.
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По-любому, Украина должна проявить инициативу по проверке этой информации.
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Почему власть молчит? Это имидж страны. Мы обязаны его защищать. Никто со слабыми считаться не будет.
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конечно, некая логика в этом есть - если рукоопые рюске не способны создать ракетные двигатели а северный кореи запускает - то возможно и изпользует двыжки произведённые в Украине - только вопрос - если двигатели Украинские - кто их продал братья русских - северным кореицам.
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Ну слава богу.
В таком случае, ув. Госдеп! Давайте проследуем в закрома. ВСУ ждет новые дротики для эпического зашквара русни.
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Да сам автор статьи уже оправдывается, что его не так поняли и он не то хотел сказать.

Нужно бы заодно провести расследование на наличие связей с россосией автора высера в NYT.
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Путлеровская шалава Мошонка снова обосрамшись.
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))) Смисл тут в тому, що Україну пропіарили з нашими технологіями. Шикарна реклама получилась і абсолютно бЕзвОздмЕзно.
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З об"ємів інформації по темі "українських ракетних двигунів" можна зробити висновок, що з Сєверним Потоком 2 чи Сіла Сібірі 2 щось або пішло дуже сильно не так, або взагалі не пішло.
Росіянє, що там у вас по потокам?
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Є у нас гарний анекдот
- Куме, а чи правда, що у вас на горищі кулемет заховано?
- Та брешуть люди, брешуть…
- Куме, а про гармату у сараї?
- Брешуть, кажу ж, брешуть…
- Ну а про танк, на городі закопаний?
- Та кажу ж - брешуть…
- А про підводний човен у колодязі?
- Ге!.. Ч-чого нема, того нема…

.... От і про ядерну зброю так би. Навіть сама паскудна барига трохи б оставила... А там розберемось.
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то чого б це Україна тепер не "придерживалась"?!!
Чи Америка вважає, що нам на додачу до війни не вистачає ще і санкцій?? Та і симпатій ніколи Україна до зомбованих північнокорейців не мала. То, з якого б дива зараз щось змінилось?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ прошлом Украина придерживалась резолюций ООН и предотвращала отправку запрещенных материалов, - Госдеп о ракетном скандале с КНДР
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