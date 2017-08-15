 Подозреваемый в стрельбе в Днепре Пабилер вышел под залог в 128 тыс. грн

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, информацию об этом подтвердила сторона защиты.
16 августа в Апелляционном суде Днепропетровской области будут рассматривать жалобу адвокатов на решение суда о мере пресечения. По мнению защиты, суд допустил нарушение, избрав меру пресечения Пабилеру в тот момент, когда истек 72-часовой срок с момента вручения сообщения о подозрении.
Напомним, вечером 24 июля в Днепре четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО на проспекте Гагарина. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия. В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.
Четыре человека со стороны нападавших ранены. Двум из них вручили уведомление о подозрении и взяли под стражу. Еще один, который не имел соответствующего статуса, по ходатайству родственников покинул больницу и отправился на лечение за границу.
Одному из подозреваемых, гражданину Израиля Давиду Пабилеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью освобождения под денежный залог. Решение было принято по настоянию стороны обвинения, которая, в частности, считает, что подозреваемый может влиять на потерпевших, свидетелей и других подозреваемых и препятствовать следствию.
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Охреніти "рехформа" судочинства від офшоренка!!!
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Я вже раніше говорив,що стрілявші скоріш за все "свої" люди,Так що...ховайтесь громадяни по будкам,наступним може бути будь хто...
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