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 Подозреваемый в стрельбе в Днепре Пабилер вышел под залог в 128 тыс. грн

стрельба днепр

Давид Пабилер, подозреваемый в причастности к стрельбе в Днепре, во время которой погибли два бойца АТО, освобожден из-под стражи под залог в 128 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, информацию об этом подтвердила сторона защиты.

16 августа в Апелляционном суде Днепропетровской области будут рассматривать жалобу адвокатов на решение суда о мере пресечения. По мнению защиты, суд допустил нарушение, избрав меру пресечения Пабилеру в тот момент, когда истек 72-часовой срок с момента вручения сообщения о подозрении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участнику перестрелки в Днепре Пабилеру вручены новые подозрения

Напомним, вечером 24 июля в Днепре четыре человека подъехали на машине к группе ветеранов АТО на проспекте Гагарина. Последовал обмен репликами, а затем эти четверо внезапно открыли огонь из автоматического оружия. В результате обстрела погиб на месте Алексей Вагнер, бывший воин-доброволец 20-го мотопехотного батальона 93-й бригады, участник столкновений с бандитскими группировками 9 мая в Днепре. Экс-боец 11-го мотопехотного батальона 59-й бригады Максим Иващук получил тяжелое ранение и скончался по дороге в больницу. Кроме того, известный адвокат, волонтер и бывший доброволец 20-го мотопехотного батальона Эдмонд Саакян получил сквозное ранение в живот. Ответным огнем он сумел ранить четырех нападавших.

Четыре человека со стороны нападавших ранены. Двум из них вручили уведомление о подозрении и взяли под стражу. Еще один, который не имел соответствующего статуса, по ходатайству родственников покинул больницу и отправился на лечение за границу.

Одному из подозреваемых, гражданину Израиля Давиду Пабилеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью освобождения под денежный залог. Решение было принято по настоянию стороны обвинения, которая, в частности, считает, что подозреваемый может влиять на потерпевших, свидетелей и других подозреваемых и препятствовать следствию.

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Відколи це за вбивство почали під-заставу відпускати???
Охреніти "рехформа" судочинства від офшоренка!!!
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С тех пор как генеральным пгокугогом Украины стал уголовник освободившийся по УДО и не имеющий ни малейшего образования по специальности Юга Луценко.
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Жити по новому!!!
Я вже раніше говорив,що стрілявші скоріш за все "свої" люди,Так що...ховайтесь громадяни по будкам,наступним може бути будь хто...
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Конечно бедный еврей не стрелял он проходил мимо и ваапче это может испортить отношение с израилем.
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Что же делал этот Пабилер в машине стрелявших? Наверное турысту город показывали и так сказать, показали бандитские разборки!
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Пашинський ІІ - просто не медійний,і ми раніше не знали даних осіб...А так все в нормі - стріляй в кого хочеш,скільки хочеш і коли хочеш...Банда дала добро...
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Ето чтобы Путенненапал и лодку не качало, правильно я говорю порохоботы? Где вы? Что то даже спамить не вылазите. Вечернее жополизание Барыге делаете?
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На месте эта падаль - мой комент против барыги и ешо шоблы уже затерли и удалили,и 45-и секунд не прошло.
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Скільки днів новині? Хоч опублікували. Отак, громадяни - розстрілювати можна. Тільки, здається, озброєним мудакам. Там багато чого не зрозуміло. Але ні в якому разі запізнитись з звільнення - тягне на 4.5 роки. Таке тепер законодавство? Ну побачимо.
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Залог? За убийство? 128 тысяч? Ну, если это жизнь по-новому....
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Кой кому везде у нас дорога..кой кому везде у нас почет... Наверное об украинцах речь...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в стрельбе в Днепре Пабилер вышел под залог в 128 тыс. грн
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