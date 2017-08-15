 Создание нового образовательного пространства начато в 144 школах Украины, - вице-премьер Зубко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу правительства.

Так, по словам Зубко, в 2017 году в 144 школах Украины начата реализация проектов по созданию новой образовательной среды "Новое образовательное пространство" (НОП)."Среди источников финансирования: средства ГФРР (3,5 млрд грн), субвенция на формирование инфраструктуры ОТГ (1,5 млрд грн), субвенция из госбюджета на социально-экономическое развитие отдельных территорий (4 млрд грн), образовательная субвенция, местные бюджеты, средства таможенного эксперимента", - сообщил Зубко.Отмечается, что основные работы по проекту школы завершат к концу этого года. Лидерами среди областей, которые уже разработали проекты, является Черкасская область - 29 школ, а также по 6 школ в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.Зубко добавил, что НОП представляет собой комплексную образовательную стратегию для общества, что предусматривает инклюзивное образование, спортивно-культурную и дорожно-транспортную инфраструктуру.Напомним, 14 декабря 2017 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию "Новая украинская школа".