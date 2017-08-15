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 Общество
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 Участница "Мисс Россия 2016" Луганская будет бороться за звание "Мисс Украина 2017"

луганская

В финале национального конкурса красоты "Мисс Украина 2017" примет участие конкурсантка из Ялты Екатерина Луганская, которая до этого принимала участие в различных российских конкурсах красоты, представляя оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф. Лайм", менеджер "Мисс Украина 2017" Айтен Новрузова рассказала, что у Луганской украинское гражданство, а принимать участие в иностранных конкурсах правилами не запрещено. "Нам важны внешние данные, отсутствие вредных привычек, занятие благотворительностью", - уточнила она.

При этом Новрузова не смогла ответить, как Луганская принимала участие в конкурсе "Мисс Россия 2016" с украинским паспортом и как с этим же паспортом она учится в Ростове-на-Дону. Она пообещала уточнить это у менеджера девушки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс красоты среди участниц АТО прошел на Луганщине. ФОТОрепортаж
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Начинаю скучать за временами продажи рабов
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Та ну его в баню, наверное.. То ж такие времена были, что можно было по любую сторону прилавка оказаться..
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При этом Новрузова не смогла ответить, как Луганская принимала участие в конкурсе "Мисс Россия 2016" с украинским паспортом и как с этим же паспортом она учится в Ростове-на-Дону.

да как - просто: паспорт в рашке второй получила. и гражданство рашки.
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Для учебы не нужно гражданство этой страны. Так во всех странах.
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Що ця юна вата забула у нас, хай сидить у свойому мордорі.
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Даже конкурсы красоты какие-то нынче гибридные...

Олигахии всех стран, соединяйтесь! ©
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А у нас ето разрешено? Или у нас не государство а помойная яма? Почему на иностранных номерах у нас запрещено ездить и штраф пол миллиона, а для человека имеющие несколько гражданств ето пустяки?
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Смех сквозь слезы.Руки опускаются видя это б..ство в воюющей стране.
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Если она в рашке не выиграла "мисс рассея" значит ей в Украине ничего не светит украинки красивее чем расеянки. И вообще надо выбирать или тут или там.
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Ну и накуйа ето все надо? Куда смотрят наши спецслужбы? Народ и так озлобленный подразнить? Может еще Кобздон будет ее куратором? А теперь сами подумайте как она может специально дискредетировать Украину, выиграв какой то конкурс и уехав на Рашку выступать на Киселев ТВ рассказывая о мышебратьях...
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Ммда... Кримська лугандонка в Україну на конкурс.
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Как же хочется бирометрический паспорт и в ненавистную Гейропу крысчанам...
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Спросіть у будь-якого реформованого панавому судді про паспорт. Скаже : хай дєвочка работаєт. Підстав немає.
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эге)а нету ли тут каких то нарушений, по крайней мере 2ого гражданства?ну и как она в крым въезжала тоже интересно, если она в рашистких конкурсах участвовала
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Ну, в принципе хз...
Если Крым это Украина, то почему бы и нет?
Это по моему даже отличный пендель х@йлу, на счёт принадлежности Крыма...
Хз кароче...
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Из российской блогосферы
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"Выглядывают уроды из россиянского зомбо-ящика и говорят людям, что на улице белым бело, а люди смотрят, а на улице черным черно, а потом смотрят как убедительны уроды и думают : "Ну, да, белым бело". И только немногие верят не уродам, а своим глазам".
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Успокойтесь. Она скорее всего выезжала/въезжала в Крым незаконно, так что её не впустят в Украину. Или с гражданством впустят?
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внутрений голос мне подсказывет что с таким резюмэ мы её в финале не увидим... опять руссофобия как не крути....
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Нехай цей качкодзьоб гребе назад, стане хоч Міс Поппінс в самому місті Хрєново і роками тішиться подарованим там ящиком тушонки.

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тема сисек не раскрыта.втопку таких красавиц. в дэнэру её везите на показ
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Янукович тоже в Ростве-на-Дону с украинским паспортом. В различных юморных шоу участвует и на россии и в Украине, и ничего.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУчастница "Мисс Россия 2016" Луганская будет бороться за звание "Мисс Украина 2017"
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