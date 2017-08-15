 Участница "Мисс Россия 2016" Луганская будет бороться за звание "Мисс Украина 2017"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф. Лайм", менеджер "Мисс Украина 2017" Айтен Новрузова рассказала, что у Луганской украинское гражданство, а принимать участие в иностранных конкурсах правилами не запрещено. "Нам важны внешние данные, отсутствие вредных привычек, занятие благотворительностью", - уточнила она.
При этом Новрузова не смогла ответить, как Луганская принимала участие в конкурсе "Мисс Россия 2016" с украинским паспортом и как с этим же паспортом она учится в Ростове-на-Дону. Она пообещала уточнить это у менеджера девушки.
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да как - просто: паспорт в рашке второй получила. и гражданство рашки.
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Если Крым это Украина, то почему бы и нет?
Это по моему даже отличный пендель х@йлу, на счёт принадлежности Крыма...
Хз кароче...
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"Выглядывают уроды из россиянского зомбо-ящика и говорят людям, что на улице белым бело, а люди смотрят, а на улице черным черно, а потом смотрят как убедительны уроды и думают : "Ну, да, белым бело". И только немногие верят не уродам, а своим глазам".
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