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 Германия заинтересована в успехе реформ в Украине, - посланник правительства ФРГ Мильбрадт

мильбрадт

Германия заинтересована в успехе реформ в Украине.

Об этом заявил специальный посланник правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георг Мильбрадт, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу отечественного внешнеполитического ведомства.

"Германия заинтересована в успехе реформ в Украине и мое назначение специальным посланником правительства ФРГ является конкретным проявлением такого интереса", - заявил Мильбрадт во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

По словам Климкина, назначение Мильбрадта является результатом тесного и доверительного сотрудничества между Украиной и Германией и важным шагом "Большой семерки" в поддержку реформ в Украине.

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Как отмечается, в ходе встречи обсуждались модальности мандата Мильбрадта и его видение перспектив реформ в сфере децентрализации и государственной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что специальным посланником правительства Германии по вопросам реформирования и децентрализации Украины стал бывший премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт.

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Только сама Украина похоже в этом не заинтересована.
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Наш "бомонд" рыговский в этом не заинтерисован вообще.Ностальгия за овощем все явствиней проступает.Хотят жить по европейски со своими детками ,а людей за быдло держать.Хер вам.Третий майдан будет другим.Напросились сами.
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Тю, куди нам до вас - ви ж недоїдаєте. Так нам цілий (більше центнера) міністр сказав .
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Які реформи при шоколадному ненажері, це як імітація полового акта.
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Германия заинтересована в успехе реформ в Украине.-после того.как подельница куйла макрель вместе с французким подельником оландом отреформатировали украинскую территорию по указанию куйла под создание днр-лнр нет сомнения.что эти прокуйловые образования немецкие подельники куйла будут впихивать украинскому народу на шею под видом децентрализации
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Считать Украину российским приложением, это стратегическая ошибка. У украинцев к Германии крайне озабоченное отношение. Второй раз за 100 лет Германия делит Украину и Польшу с Россией. Это перебор. Моя, доброй памяти знакомая, минонитка Эльза Фридриховна Булинг, из репрессированной семьи, ребенком побывавшая в интернате для детей "врагов народа", немецком лагере для детей доноров, сталинском лагере по обоим статьям, говорила мне: "не на того царя ставят немцы, ставили на большого, а надо было на совестливого". Может пришло время проанализировать историю и сделать выводы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГермания заинтересована в успехе реформ в Украине, - посланник правительства ФРГ Мильбрадт
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