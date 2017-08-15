 Германия заинтересована в успехе реформ в Украине, - посланник правительства ФРГ Мильбрадт

Об этом заявил специальный посланник правительства ФРГ по вопросам реформирования Украины в области управления и децентрализации Георг Мильбрадт, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу отечественного внешнеполитического ведомства.
"Германия заинтересована в успехе реформ в Украине и мое назначение специальным посланником правительства ФРГ является конкретным проявлением такого интереса", - заявил Мильбрадт во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
По словам Климкина, назначение Мильбрадта является результатом тесного и доверительного сотрудничества между Украиной и Германией и важным шагом "Большой семерки" в поддержку реформ в Украине.
Как отмечается, в ходе встречи обсуждались модальности мандата Мильбрадта и его видение перспектив реформ в сфере децентрализации и государственной службы.
Напомним, ранее сообщалось, что специальным посланником правительства Германии по вопросам реформирования и децентрализации Украины стал бывший премьер-министр Саксонии Георг Мильбрадт.
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